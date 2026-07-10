Lyria avait décidé en 2019 de supprimer une des quatre liaisons entre Lausanne et Paris (image d'archives). Keystone

Ils veulent le retour de cette ligne TGV à Lausanne

Une pétition pour le retour de la 4e liaison TGV Lyria Lausanne-Paris, supprimée en 2019, a recueilli plus de 10 000 paraphes.

Plus de «Suisse»

La pétition réclamant le retour de la 4e liaison TGV Lyria entre Lausanne et Paris via le Jura (Vallorbe), supprimée en 2019, a franchi un cap symbolique. Elle a récolté plus de 10 000 signatures d'usagers, d'élus locaux d'associations et d'acteurs économiques – des deux côtés de la frontière – depuis décembre dernier.

«Cette mobilisation illustre la montée en puissance d'une véritable dynamique transfrontalière, portée par une volonté commune de renforcer les liaisons ferroviaires entre nos deux pays», écrivent vendredi les pétitionnaires dans un communiqué. La pétition sera prochainement remise aux décideurs politiques et ferroviaires français et suisses.

Le collectif en faveur du rétablissement du 4e TGV Lyria met notamment en lumière «les soutiens récemment exprimés en Suisse romande, ainsi que les enjeux de cette desserte pour les mobilités transfrontalières, les échanges économiques, le tourisme et les connexions ferroviaires entre la Suisse romande, la Bourgogne–Franche-Comté et Paris».

Levée de boucliers

La pétition demande à «rétablir rapidement le 4e aller-retour quotidien du TGV Lyria Paris-Lausanne via le Jura». Autre revendication: engager un plan de développement des liaisons ferroviaires transfrontalières, notamment sur l'axe Frasne-Pontarlier-Travers-Neuchâtel, dont la fréquentation progresse de près de 40% par an depuis 2020.

Pour rappel, Lyria avait décidé en 2019 de supprimer une des quatre liaisons, donc une ligne de moins passant par Vallorbe, mais en développant l'offre Paris-Lausanne via Genève sans changement à Genève. Cette décision avait provoqué une levée de boucliers, notamment de la part du Conseil d'Etat vaudois. (jzs/ats)