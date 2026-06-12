Cette découverte suisse pourrait changer les contrôles routiers

Des chercheurs de l'Université de Zurich ont identifié des marqueurs biologiques capables de révéler un manque aigu de sommeil à partir de la salive.

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Un nouveau test de salive pourrait, un jour, témoigner d'un épuisement au volant. Des chercheurs de l'Université de Zurich ont découvert l'équivalent des traces digitales dans le métabolisme, qui indique de manière fiable si une personne souffre d'un manque aigu de sommeil.

Un tel test pourrait améliorer la sécurité sur les routes et dans certains métiers, souligne l'Université de Zurich vendredi dans un communiqué. Les chercheurs y voient aussi une utilisation possible dans la médecine légale pour établir les circonstances d'un accident.

Un test salivaire pourrait révéler un manque de sommeil. Image: Shutterstock

L'étude publiée dans la revue spécialisée Journal of Proteone Research représente une «étape importante pour la recherche en médecine légale», selon Thomas Krämer, de l'institut de médecine légale de l'Université de Zurich. Vingt jeunes hommes y ont servi de cobayes.

Biomolécules indiquant l'épuisement

Leur salive a été analysée de manière ultraprécise après une nuit blanche, après quatre nuits à six heures de sommeil et après une nuit normale de huit heures de sommeil. Pour ce faire, ils ont fait appel à la spectrométrie de masse, une technique physique permettant de détecter et d'identifier des molécules d'intérêt. Grâce à elle, les chercheurs ont pu ensuite chercher des schémas moléculaires qui témoignent d'une privation aiguë du sommeil.

Résultat: un fort épuisement influence environ 10% de toutes les biomolécules dans la salive. «Le défi consistait à filtrer, parmi des dizaines de milliers de molécules, précisément celles qui indiquent l'épuisement de manière fiable», explique le directeur de l'étude, Michael Scholz. Les chercheurs ont réussi à identifier dix marqueurs biologiques spécifiques.

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A long terme, l'objectif est de développer un test rapide utilisable sur un lieu d'accident. Les recherches réalisées ne constituent toutefois qu'une étude de référence. D'autres tests réunissant des échantillons plus larges et plus variés de personnes sont nécessaires avant que la méthode ne soit appliquée dans la pratique. (jah/ats)