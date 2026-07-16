Après Migros, Coop alerte sur son saumon fumé contaminé

Le distributeur alerte ses clients sur la contamination d'un lot de saumon fumé.

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Coop rappelle des lamelles de saumon fumé Prix Garantie après la détection possible de bactéries du genre Listeria. Par mesure de précaution, le distributeur demande à sa clientèle de ne pas consommer le produit.

Le rappel concerne les Lamelles de saumon fumé Prix Garantie 180 grammes (EAN 7624841924467, numéro d'article 6.665.896), vendues au prix de 4,95 francs. Sont uniquement concernés les produits portant les dates de durabilité minimale suivantes:

15.07.2026

16.07.2026

22.07.2026

23.07.2026

29.07.2026

30.07.2026

Coop procède au rappel du produit «Prix Garantie: lamelles de saumon fumé, 180 grammes» Image: coop

Les produits affichant une autre date ne sont pas concernés. Les lots rappelés étaient commercialisés entre le 29 juin et le 15 juillet 2026 dans les supermarchés Coop, les magasins Coop City ainsi que sur coop.ch. Ils ont depuis été retirés de la vente.

La consommation de Listeria peut provoquer des symptômes semblables à ceux de la grippe, comme de la fièvre, des maux de tête ou des nausées. Les personnes âgées, les personnes immunodéprimées et les femmes enceintes sont particulièrement à risque. Pour ces dernières, l'issue peut potentiellement être fatale pour les foetus.

Coop invite les clients ayant acheté ce produit à le rapporter dans n'importe quel point de vente de l'enseigne. Le produit leur sera intégralement remboursé.

Migros procède a un rappel similaire

Ce rappel fait écho à celui de Migros que nous partagions mercredi. Pour le concurrent de Coop, le rappel concerne les «Découpes de saumon d'élevage Migros» (numéro d'article 2513.604.000.00), commercialisées dans les magasins Migros ainsi que sur Migros Online. Les produits portent les dates limites de consommation des 15, 16, 23, 24 et 25 juillet 2026 et étaient vendus 4,95 francs.

Les clients en possession du produit concerné sont invités à le rapporter dans un magasin Migros, où il leur sera également remboursé. Les personnes ayant commandé ces découpes de saumon sur Migros Online seront quant à elles contactées directement par le service clientèle. (hun)