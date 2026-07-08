Ces biscuits Coop «ne doivent plus être consommés»

Coop rappelle les mini-bâtons aux noisettes bio Naturaplan, 240 grammes. Les produits peuvent contenir des moisissures.

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Avis aux fans de petites sucreries: dans un communiqué, Coop annonce avoir rappelé les mini-bâtons aux noisettes bio Naturaplan. Les produits concernés par cette alerte sont spécifiquement emballés dans des sachets de 240 grammes.

Le géant orange précise dans son communiqué que ces produits peuvent «contenir des moisissures».

«Compte tenu du danger potentiel pour la santé, ils ne doivent pas être consommés» Un communiqué de la Coop

Tous les sachets ne représentent pas forcément un danger pour la santé. Sont concernés par ce rappel les produits portant les caractéristiques et les dates de durabilité minimale suivantes:

mini-bâtons aux noisettes bio Naturaplan

240g

Code EAN: 7610848898504

Numéro d'article: 4.265.298

Date limite de consommation: 28.6.26 / 01.07.26 / 03.07.26 / 05.07.26 / 08.07.26 / 10.07.26 / 22.07.26

«Les produits ayant une autre date de durabilité minimale sont sans danger», précise le géant de l’agroalimentaire. A noter enfin que les produits qui posent problème «ont d'ores et déjà été retirés de la vente», puisqu’ils étaient en vente du 13.06.2026 au 03.07.2026, dans les supermarchés Coop, dans les Coop City, chez Jumbo ainsi que sur le site internet coop.ch.

Que faire si vous en possédez à la maison?

La marchandise achetée peut être rapportée dans n'importe quel point de vente, où elle sera remboursée. Pour tout autre renseignement, Coop explique enfin que sa clientèle «est priée de contacter le Service clients au 0 848 888 444».