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Migros procède au rappel d’escalopes de poulet panées

Migros rappelle le produit «Escalopes de poulet panées». La raison est une erreur au niveau de la date de péremption. La date indiquée sur l’emballage concerné est le 2.10.26. Or, la date correcte est ...
Migros procède au rappel d’escalopes de poulet panées.Image: Migros

Migros demande à ses clients de «ne pas consommer» ce poulet pané

Migros rappelle des escalopes de poulet panées vendues dans toute la Suisse après une erreur sur leur date de péremption.
11.08.2026, 10:5111.08.2026, 10:54

Attention si vous avez récemment acheté des escalopes de poulet panées chez Migros. Le distributeur les rappelle en raison d’une erreur sur leur date de péremption: les emballages concernés indiquent le 2 octobre 2026, alors que la date correcte est le 28 août.

Le groupe indique, via un communiqué:

«Migros demande à ses clientes et clients qui ont acheté ce produit de ne plus le consommer après le 28.8.26 afin d’éviter tout risque pour la santé»

Le rappel concerne les «Escalopes de poulet panées Migros», portant le numéro d’article 2439.963.680.00. Elles ont été commercialisées dans les magasins Migros de toute la Suisse. Le Tages-Anzeiger précise que le produit avait notamment été vendu en action.

Produit retiré de la vente

Les paquets concernés ne devraient en revanche plus se trouver dans les rayons. Migros indique les avoir déjà retirés de la vente. L'avertissement s'adresse donc désormais aux clients qui auraient acheté ces escalopes avant leur retrait et les conserveraient encore chez eux.

Ces derniers peuvent rapporter le produit en magasin. Migros indique que le prix de vente leur sera remboursé.

Le distributeur ne fait pas état d’un problème affectant directement la composition du produit: le rappel est lié à l’erreur de date figurant sur l’emballage. Les consommateurs concernés doivent donc retenir une échéance: le poulet ne doit plus être consommé après le 28 août, et non après le 2 octobre comme indiqué sur le paquet. (jah)

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