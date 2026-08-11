Deux modèles de voitures électriques Skoda sont particulièrement appréciés en Suisse. Image: skoda

Ces deux marques de voitures électriques dominent en Suisse

Les voitures électriques gagnent en popularité en Suisse, et les marques automobiles chinoises conquièrent rapidement des parts de marché.

Oliver Wietlisbach Suivez-moi

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En juillet, près de 5000 nouvelles voitures électriques sont arrivées sur les routes suisses. Cela représente 26% de l'ensemble des voitures de tourisme nouvellement immatriculées. Depuis le début de l'année, près d'une nouvelle immatriculation sur quatre est également une voiture électrique, soit une hausse de 20% par rapport à l'année précédente.

Après un pic passager de Tesla en juin, Skoda a de nouveau dominé les nouvelles immatriculations de voitures électriques en Suisse en juillet. Derrière, BMW, Mercedes, Volvo et VW se sont livré une course effrénée pour conquérir les places du podium. Le géant chinois des voitures électriques BYD a progressé à la 6ᵉ place, dépassant des noms fermement établis, comme Audi et Renault.

De manière générale, les marques chinoises comme BYD, Zeekr et Leapmotor progressent, tandis que les constructeurs japonais (à l'exception de Toyota) continuent d'accuser du retard.

Nouveau leader, nouvel outsider

Avec de solides chiffres en juillet, la filiale tchèque de VW, Skoda, a confirmé son nouveau rôle de leader des voitures électriques en Suisse. Auparavant, Tesla avait été, pendant de nombreuses années et jusqu'en 2025, de loin la marque de voitures électriques la plus performante.

La donne s'est désormais inversée: sur l'année en cours, de janvier à fin juillet, Skoda a livré 3903 voitures électriques, contre 3298 pour Tesla. Toutes les autres marques suivent avec un écart important.

L'outsider de l'année s'appelle BYD: le plus grand fabricant mondial de voitures électriques a fortement augmenté ses livraisons depuis début 2026 et a immatriculé, dans notre pays, jusqu'à fin juillet, davantage de voitures particulières entièrement électriques que Kia, Hyundai et Toyota.

BYD connaît un succès encore plus marqué depuis le début de l'année avec ses modèles hybrides rechargeables partiellement électriques, dont les Chinois ont livré près de 2000 unités jusqu'en juillet (contre 1342 voitures purement électriques). Seul BMW a vendu, dans notre pays cette année, un peu plus de véhicules hybrides rechargeables. Ces voitures se rechargent, comme les voitures électriques, sur une prise, mais possèdent des batteries plus petites ainsi qu'un moteur thermique supplémentaire.

Comme elles consomment au quotidien, selon des études récentes, parfois bien plus de carburant que ce qu'indiquent les constructeurs, elles sont considérées par leurs détracteurs comme de «fausses voitures électriques». Elles n'en sont pas moins devenues plus populaires ces dernières années dans le monde entier, car elles aident les constructeurs à améliorer leur bilan de CO₂ et permettent à certains clients de se débarrasser de ce que l'on appelle «l'angoisse de l'autonomie», soit la peur de tomber en panne.

Une autre comparaison montre à quelle vitesse les Chinois conquièrent le marché automobile suisse: tous types de motorisation confondus, BYD est déjà, cette année en Suisse, plus important que Tesla, Ford ou Peugeot.

Le groupe chinois Geely, auquel appartiennent des marques établies comme la suédoise Volvo et des marques chinoises toutes nouvelles comme Zeekr, connaît quant à lui un succès encore plus marqué dans notre pays.

La domination du groupe VW

Malgré la vague chinoise de voitures électriques, le groupe Volkswagen, avec les marques VW, Skoda, Audi, Cupra et Porsche, reste cette année le leader du marché des voitures particulières entièrement électriques. En effet, environ trois nouvelles voitures électriques sur dix proviennent d'une marque du groupe Volkswagen.

Des constructeurs chinois comme Geely (2ᵉ rang, avec environ 12% de part de marché dans le segment des voitures électriques) et BYD (9ᵉ rang) progressent. Tesla perd un rang par rapport à 2025 et reste le troisième plus grand fournisseur de voitures électriques.

Les modèles les plus en vogue

Au niveau des modèles, deux voitures électriques de Skoda (l'Elroq et l'Enyaq) ont de nouveau mené le classement en juillet. La troisième place est revenue à la nouvelle voiture électrique de luxe de BMW, l'iX3, qui permet, selon des tests indépendants, une autonomie réelle de plus de 700 kilomètres.



Fait notable: parmi les 20 voitures électriques les plus populaires en juillet, on ne trouve que deux petites voitures, la Renault 5 et la Hyundai Inster, alors qu'il existe désormais un choix considérable de petites citadines électriques relativement abordables.

Tesla reste en tête du classement annuel

Sur l'ensemble de l'année, la Model Y de Tesla est en tête, mais avec une avance bien plus faible que les années précédentes. Tesla a lancé fin 2025 un nouveau modèle de base de la Model Y afin de relancer des ventes jusque-là en recul.

Les voitures électriques les plus populaires en juillet

En Suisse, ce sont toujours principalement des modèles électriques plus grands et plus chers qui sont achetés. Comme pour les véhicules à moteur thermique, ce sont surtout les SUV qui sont prisés.

Rang 1 en juillet: Skoda Elroq Image: Skoda

Rang 2: Skoda Enyaq La police néerlandaise roule en Enyaq. Image: keystone

Rang 3: BMW iX3 Image: BMW

Rang 4: Mercedes-Benz GLC Image: keystone

Rang 5: Volvo EX30 Image: volvo

Rang 6: VW ID.3 (Neo) La photo montre la nouvelle version de l'ID.3 Neo. bild: vw

Rang 7: BMW iX1 Image: bmw

Rang 8: Audi Q4 Image: audi

Rang 9: Toyota BZ4X Image: Toyota

Rang 10: Mercedes-Benz CLA Image: keystone

La Suisse à la traîne

La part des voitures électriques en Suisse ne progresse toutefois que lentement. Les pays scandinaves et les Etats du Benelux ont depuis longtemps pris de l'avance, mais désormais, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni nous dépassent également.

Part des voitures purement électriques (BEV) dans les nouvelles immatriculations de voitures particulières en juillet 2026:

Norvège: 98%

Danemark: 80%

Finlande: 52%

Pays-Bas: 43%

Suède: 43%

Belgique: 43%

France: 35%

Allemagne: 29%

Royaume-Uni: 28%

Suisse: 26%

Turquie: 20%

Espagne: 12%

Tchéquie: 8%

Roumanie: 7%

Italie: 6%

La comparaison européenne le montre: les mauvaises conditions-cadres pour les voitures électriques en Suisse, à savoir l'absence de stratégie nationale de soutien et le manque de possibilités de recharge à domicile, font sentir leurs effets. (trad. ysc)