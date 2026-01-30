Les Suisses retirent des effets positifs du café sur leur santé. source: montage watson

Le café décaféiné est-il aussi sain que le caféiné? La science répond

Les Suisses et Suissesses font partie des leaders mondiaux en matière de consommation de café et en tirent également des bénéfices pour leur santé.

Stephanie Schnydrig / ch media

La consommation de café ne sert plus uniquement à booster l’énergie le matin. Une consommation modérée de trois à quatre tasses par jour semble également bénéficier à la santé à long terme. La preuve la plus solide en faveur de cet effet provient d’une revue complète réalisée il y a quelque temps, dans laquelle des chercheurs britanniques ont analysé plus de 200 études.

Les personnes qui boivent régulièrement du café présentent donc un risque moins élevé de développer un diabète de type 2, la maladie de Parkinson, des maladies cardiovasculaires ou certains types de cancers. La protection contre les maladies du foie est particulièrement marquée, et il semble que le café moulu soit un peu plus bénéfique que le café soluble instantané.

Mais les effets bénéfiques sur la santé s’appliquent-ils aussi au café décaféiné? Le problème est que de nombreuses études ne distinguent pas clairement entre le café contenant de la caféine et celui qui en est dépourvu. Dans certaines études, le café décaféiné n’apparaît même pas. Toutefois, les experts estiment que l’effet bénéfique ne dépend pas tant de la caféine. En effet, les effets positifs semblent plutôt liés aux substances végétales antioxydantes et anti-inflammatoires, telles que l’acide chlorogénique et les diterpènes, qui restent également présents dans le café décaféiné.

Certaines recherches soutiennent cette hypothèse: une étude réalisée en 2021 a ainsi montré que les buveurs de café qu’ils soient avec ou sans caféine avaient un risque de mourir prématurément réduit de 13%. Une autre étude, parue en 2025, est parvenue à la même conclusion: peu importe que l’on boive du café avec ou sans caféine. Les deux permettent de réduire le risque de décès lié aux maladies cardiaques ou circulatoires. Cependant, cela ne s’applique que si le café est consommé le matin, et non tout au long de la journée.

Ainsi, ceux qui aiment boire du café peuvent le faire en toute conscience qu’il soit avec ou sans caféine. Seules les femmes enceintes et celles présentant un risque accru de fractures osseuses devraient limiter leur consommation. Et celles qui souffrent de problèmes de sommeil, d’anxiété ou de palpitations devraient opter pour le café décaféiné. (adapt. dal)