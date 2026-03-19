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Vaud: le salaire minimum soumis au vote populaire le 14 juin

Le salaire de certains Vaudois pourrait augmenter ce 14 juin

Les Vaudois voteront le 14 juin sur un salaire minimum de 23 francs de l’heure, entre deux initiatives et un contre-projet du gouvernement.
19.03.2026, 12:5119.03.2026, 12:51

La population vaudoise est appelée à voter sur le salaire minimum le 14 juin prochain. Le Conseil d'Etat a fixé cette date pour deux initiatives populaires et le contre-projet du gouvernement qui leur est opposé, a-t-il indiqué jeudi dans ses décisions hebdomadaires.

Les Vaudois voteront le 14 juin sur un salaire minimum de 23 francs de l’heure, entre deux initiatives et un contre-projet du gouvernement.
Image: KEYSTONE

Si les initiatives déposées en 2023 et le contre-projet prévoient le même salaire minimum de 23 francs l'heure, les deux options divergent sur les personnes qui ne pourraient pas bénéficier d'un tel revenu. Avec une différence centrale: faut-il faire primer le salaire minimum cantonal (initiative) ou celui fixé dans une éventuelle convention collective de travail (contre-projet)?

Début mars, le Grand Conseil, grâce à sa majorité de droite, a soutenu le contre-projet. Outre la question des CCT, les différentes exceptions à l'application d'un salaire minimum ont aussi longuement occupé les députés.

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Les initiatives avaient déjà listé quelques exceptions, en excluant notamment le secteur de l'agriculture. Le contre-projet en a ajouté d'autres, par exemple pour les jobs d'été des étudiants ou certaines activités liées à la garde d'enfants.

Déjà ailleurs

Ailleurs en Suisse, un salaire minimum a déjà été introduit dans les cantons du Jura, Tessin, Bâle-Ville, Neuchâtel et Genève. Les trois premiers prévoient une primauté des CCT, les deux derniers une primauté du salaire minimum.

La question a aussi été débattue au niveau fédéral. Après le National, le Conseil des Etats a validé mardi un projet élaboré par le Conseil fédéral prévoyant, lui aussi, de faire primer les CCT. Le Conseil des Etats a ajouté des garanties afin que Genève et Neuchâtel puissent maintenir leur régime. (jah/ats)

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