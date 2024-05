L'actrice du film porno réalisé dans une école suisse se dit «choquée»

Le tournage d'un film pornographique sur le campus de la FHNW à Nidwald a suscité de vives réactions. Désormais, c'est au tour de l'actrice de la vidéo de prendre la parole. Elle estime n'avoir rien fait de mal.

Le pitch est simple: une jeune femme et un homme se rencontrent dans une salle du campus de la Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse (FHNW) de Brugg-Windisch (NW). Ils se dirigent ensuite vers les toilettes pour hommes et y ont des relations sexuelles. Le tout a été filmé puis mis en ligne sur la plateforme érotique Pornhub.

Cette vidéo est découverte en mars dernier, soit deux ans après sa réalisation (en 2022). Une plainte a en outre été déposée.

«Je suis vraiment choquée qu'après tout ce temps, le film soit rendu public», explique l'actrice principale de 22 ans devant 20 minutes. Lina, l'actrice porno d'origine allemande, connue sous le pseudonyme de «Lina Love», ne s'attendait pas à une telle réaction deux ans après la mise en ligne de la vidéo. Mais elle n'a jamais eu pour but d'énerver qui que ce soit, dit-elle. Elle voulait juste s'amuser et divertir son public. La vidéo a été créée spontanément lorsqu'elle en a parlé à un étudiant de la Haute école spécialisée.

«Je n’ai rien fait d'interdit. Je ne suis pas entrée par effraction dans le bâtiment» Lina

Lina ne croit pas qu'elle ait fait quelque chose de mal et ne craint pas non plus de conséquences graves. Elle comprend cependant que l'université ne veuille pas que de telles vidéos soient tournées dans l'enceinte du bâtiment. Toutefois, elle l'assure, elle n'est «ni la première ni la dernière à avoir eu des relations sexuelles dans une école spécialisée».

Depuis, la vidéo a été supprimée de toutes les plateformes, selon ses propres informations. «Aujourd'hui, personne ne peut plus regarder ou acheter la vidéo», conclut l'actrice érotique. (phh)

(Traduit de l'allemand par Tim Boekholt)