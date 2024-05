Un porno scandalise une HES suisse

Une vidéo sur le site de pornographie Pornhub circule actuellement parmi les étudiants de la Haute école spécialisée. On y voit une femme avoir des relations sexuelles avec un homme dans les toilettes. L'institution a entamé des démarches juridiques.

Vroni Fehlmann / ch media

La vidéo commence de manière anodine: dans une pièce du campus de la Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse (FHNW) de Brugg-Windisch (NW), une femme est assise à une table, se lève et s'apprête à partir lorsqu'un homme, que l'on ne voit pas à l'image, l'interpelle. On passe rapidement aux choses sérieuses, la femme emmène l'homme à travers le bâtiment dans des toilettes pour hommes et s'y déshabille. Ils finissent par y avoir des rapports sexuels.

Image: Screenshot Pornhub

Les enregistrements datent déjà de 2022, mais la FHNW n'en a eu vent que fin mars 2024, comme elle l'a indiqué à Tele M1:

«Le 26 mars 2024, la FHNW a été informée qu'une vidéo pornographique avait été tournée en 2022 dans un bâtiment accessible au public du campus FHNW de Brugg-Windisch»

La FHNW ne tolère pas cela et a déposé une plainte pénale contre X deux jours plus tard.

Corina Winkler, porte-parole de la police cantonale d'Argovie, confirme qu'une plainte a été déposée fin mars par la FHNW. Cette plainte fait suite à une vidéo pornographique tournée dans les locaux de la FHNW. Une enquête est en cours pour déterminer les faits à l'origine de cette vidéo et l'infraction qui a été commise. La violation de domicile est actuellement au premier plan, mais pas la pornographie.

L'actrice n'est pas une inconnue

La haute école spécialisée ne peut pas dire si les personnes qui ont tourné la vidéo sont des étudiants de la FHNW. Mais la femme dans la vidéo n'est pas une inconnue. Sous le nom de «Lina Love», elle est connue dans le secteur érotique allemand et a remporté en 2022 le «Venus Award» dans la catégorie «Best Curvy Model».

screenshot pornhub

L'homme, en revanche, reste anonyme dans les enregistrements. Aucune autre personne n'apparaît non plus dans la vidéo. Sur son site Internet, Lina Love a également publié la vidéo sous le titre «SCHOCK bin Aufgeflogen!! Von Student an Uni erkannt... (réd. Choc, je suis démasquée! Reconnue par un étudiant à l'université)».

A propos de ses enregistrements, elle écrit qu'elle fait en sorte que les souhaits des spectateurs deviennent réalité devant la caméra. Il n'est, toutefois, pas clair si le souhait provient de quelqu'un de l'environnement de la FHNW. Elle n'a pas encore réagi à une demande de renseignements.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)