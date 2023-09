Un homme a été tué et deux autres blessés à Schaffhouse

Selon le communiqué, la police de Schaffhouse a fait appel à l'Institut médico-légal de Zurich et à l'Institut de médecine légale de l'Université de Zurich pour la conservation des traces. L'enquête est menée par le ministère public et la police de Schaffhouse. (chl/ats)

Le déroulement et le contexte des faits n'ont pas été tirés au clair samedi. La recherche d'indices et les investigations formelles sont encore en cours, a indiqué une porte-parole de la police. L'enquête sur les lieux du crime est toutefois bouclée. La police n'a pas spécifié la nature des blessures ni l'âge et la nationalité des hommes.

Un peu plus tard, un autre homme légèrement blessé a été découvert par la police à la gare, située non loin du lieu du crime. Selon les connaissances actuelles, celui-ci serait mêlé à l'affaire , ont indiqué les forces de l'ordre. Il a été arrêté.

Pourquoi le nouveau variant Covid Eris se propage si vite en Suisse

En Suisse, Eris représente désormais 33% des infections par le coronavirus. Un variant qui gagne du terrain dans le monde entier. Et des scientifiques ont découverts pourquoi et expliquent s'il est dangereux.

En principe, nous sommes bien équipés: grâce aux vaccins et aux infections antérieures, notre système immunitaire produit des anticorps neutralisants qui se fixent sur la fameuse protéine Spike au Covid et empêchent ainsi le coronavirus de pénétrer dans les cellules et de s'y multiplier. Cependant, le virus se défend et développe des mutations qui ont pour effet de réduire l'efficacité de la liaison des anticorps à la protéine Spike.