L'arnaque de «l'appel choc» fait des ravages en Suisse

Les polices suisses lancent une campagne de prévention contre les faux appels chocs. Une arnaque bien ficelée qui cible les seniors. On vous explique la méthode.

Le téléphone sonne en pleine nuit et réveille Henri* retraité. Au bout du fil, un médecin-chef lui annonce une nouvelle choquante:

«Monsieur, votre fils est aux urgences, sa carte d'assurance maladie ne marche pas, on a besoin que vous débloquiez de l'argent pour son opération»

Henri est paniqué et il n'a pas le temps d'avoir des doutes, car quelqu'un va se rendre chez lui dans quelques minutes pour récupérer la somme demandée pour «opérer son fils». Les milliers de francs demandés, Henri ne les reverra jamais et il apprendra rapidement que son fils n'a subi aucun accident. Il s'est fait arnaquer et vider de ses économies.

Choc émotionnel

La méthode de cette arnaque est toujours la même. Le message crée le choc et l'effroi provoquant un état de stress chez la victime et «la solution» proposée (donner de l'argent) intervient rapidement après le choc émotionnel. Il est donc très difficile d'agir rationnellement face à cette situation explique la Prévention Suisse de la Criminalité.

Prévention Suisse de la Criminalité

Les arnaqueurs exploitent l’état de choc de la victime et la culpabilisent rapidement si elle ne se montre pas coopérative. Le fameux «médecin-chef» qui vous appelle peut aussi se transformer en «policier» ou en «avocat» qui demande une caution pour la libération d'un membre de la famille par exemple. Il s'agit dans tous ces cas d'une figure d'autorité qui sert à intimider les victimes.

«Le choc du téléphone est en principe suivi du choc d'avoir été victime d'une escroquerie. Beaucoup de victimes éprouvent alors de la honte et n'osent pas en parler, et souvent, elles ne portent donc pas plainte.» Prévention Suisse de la Criminalité

Campagne nationale

Les arnaques par téléphone et surtout les appels chocs se multiplient selon la prévention Suisse de la criminalité.

«Cette année seulement, plus de 2 800 appels choc et de 'coups du neveu' ont été enregistrés, pour des pertes avoisinant les huit millions de francs» Prévention suisse de la criminalité

Selon le quotidien romand 24 Heures, l'arnaque aux appels choc se compte par milliers en 2023. Pour le canton de Vaud en 2022, 27 annonces ont été effectuées auprès de la police, dont 2 réussites de vol pour des montants de 20'000 francs et 50'000 francs, explique Olivia Cutruzzolà, cheffe de la Section prévention criminelle au canton de Vaud.

«En 2021, il n’y avait que 19 plaintes, mais pour un montant de 160'000 francs» Olivia Cutruzzolà, cheffe Section prévention criminelle, police cantonale VD 24heures

Bonnes pratiques

Pour éviter d'être victime de ces appels frauduleux, voici quelques conseils:

Sachez que la police n'appelle jamais depuis le numéro d'urgence 117

Ne cédez pas à la notion d’urgence prétextée par l’auteur du coup de fil

En cas de doute sur l’identité de la personne qui vous contacte, répondez que vous allez réfléchir et raccrochez. Prenez contact avec un membre de confiance de votre famille pour en discuter et vérifier les informations données lors de l’appel.

et vérifier les informations données lors de l’appel. Ne donnez sous aucun prétexte vos coordonnées bancaires ou votre situation financière

Ne laissez jamais entrer des inconnus chez vous

Ne remettez jamais de l'argent ou des objets de valeurs à des inconnus