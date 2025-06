La quatrième recommandation de sécurité s'adresse à l'OF) et concerne les aiguilles équipées de dispositifs verrouillage situés en-dessus des traverses. Le Sese recommande d'évaluer le risque d'endommagement mécanique de ces dispositifs et si nécessaire de le réduire

Les critères des prescriptions de maintenance pour ces essieux doivent être adaptés, notamment en ce qui concerne les intervalles de maintenance et les méthodes de contrôle.

La cause?

Afin d'éviter des incidents similaires à l'avenir, le Service suisse d'enquête de sécurité (Sese) adresse des recommandations de sécurité à l'Agence ferroviaire de l'Union européenne (ERA) et à l'Office fédéral des transports (OFT), lit-on dans un communiqué du Sese.

La rupture d'une roue avait provoqué le déraillement d'un train de marchandises dans le tunnel de base du Gothard en août 2023. Le Service d'enquête de sécurité adresse, lundi, des recommandations à l'Agence ferroviaire européenne et à l'Office fédéral des transports. Les dégâts aux infrastructures ont été considérables. Personne n’avait été blessé.

Plus de «Suisse»

Après le déraillement d'un train dans le Gothard, les enquêteurs recommandent des révisions sur les essieux, les roues, les freins et les aiguilles, et alerte CFF Cargo sur la traçabilité des contrôles.

Les plus lus

Une Suissesse raconte comment le «diable blanc» lui a volé son fils

Benedict avait 26 ans lorsqu'il est décédé, après quatre ans de forte addiction à la cocaïne. Sa mère a écrit un livre poignant dans lequel elle donne également la parole à son fils.

Ces tourments, Benedict les avait confiés à sa mère après plusieurs semaines d'abstinence. Il redoutait une rechute. Le jeune homme de 26 ans restait éveillé dans son lit. Son désir de consommer était plus fort que le sommeil. Jour après jour, il devait déployer de plus en plus d'efforts pour résister à cette forte envie intérieure. Mais les forces sont limitées, elles s'épuisent.