Les politiciens suisses se sont saisis du «revenge porn»

«Aucun moyen légal n'existe pour empêcher ou dissuader de tels comportements, or ils sont de plus en plus fréquents. Les jeunes sont connectés en permanence. Ils se filment tout le temps. Ils se prennent en photo constamment. Partager une photo sur Internet est toutefois une action impossible à effacer. Le revenge porn peut détruire une vie, et même conduire au suicide. Il faut répondre à l'évolution de la société.»

Céline Vara (Vert-e-s/NE)