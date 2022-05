«Le légendaire championnat de fellation» fait scandale en Argovie

«Miss fellation» sera élue samedi à Oberentfelden (AG) au terme d'une compétition dans un sauna-club. L'événement suscite de vives critiques, mais le conseil communal ne peut et ne veut rien faire contre.

Un concours de fellations aura lieu au «Sex-Park» d'Oberentfelden (AG) samedi, et ça fait scandale. image: sex-park

Florian Wicki / ch media

Des mots durs sont parvenus au conseil communal d'Oberentfelden (AG) dans un e-mail: «Mettez fin une fois pour toutes à cet événement qui méprise la dignité humaine! Ne laissez pas le sexisme et la misogynie prendre place dans votre commune.»

Son expéditeur? Le réseau allemand Ella, un groupe de militantes issues de la prostitution qui demande l'introduction en Allemagne du «modèle nordique». Il ne veut donc pas que la prostitution soit punie, mais que le fait d'y avoir recours le soit.

L'événement en question aura lieu au «Sex-Park» d'Oberentfelden, l'un des plus grands bordels de Suisse. C'est là qu'aura lieu samedi le «légendaire championnat de fellation», comme le nomment ses organisateurs. En clair: un concours de gâteries. Pour 90 francs, le client intéressé pourra, selon les indications données sur le internet, «apprécier et tester les talents de suceuse de huit spécialistes de la fellation de haut niveau qui rivaliseront en public».

Le Sex-Park d'Oberentfelden (AG) est l'une des plus grandes maisons closes de Suisse.

De quoi scandaliser le groupe Ella: «Les êtres humains – ici des jeunes et des femmes – doivent être pénétrés oralement le plus longtemps possible et au hasard, comme des poupées sexuelles, c'est-à-dire des objets.» Et ce, précisément dans le but d'un amusement général.

«L'organisateur offre à chaque visiteur la possibilité de démontrer sa supériorité physique et sociale sur ces huit femmes, qui acceptent cela contre de l'argent et sont traitées comme des objets» Ella, réseau allemand de défense des prostituées

Le réseau demande donc au conseil municipal d'interdire cette manifestation: «Arrêtez cette cruelle violence sexuelle organisée!»

Pas une première fois

Le gérant du «Sex-Park», Robert (prénom fictif), n'est pas d'accord avec les critiques:

«Cette année, huit femmes participent, 15 ont posé leur candidature, toutes travaillent par ailleurs chez nous. En participant bénévolement, elles gagnent un peu plus que ce qu'elles gagnent normalement ce jour-là» Le patron du «Sex-Park»

Il ajoute qu'il organise le championnat depuis 2012 à Oberentfelden.

D'une manière générale, la différence entre des établissements comme le sien et le trottoir, par exemple, est extrêmement importante, selon lui:

«Chez nous, les femmes travaillent dans un environnement protégé – si elles font la même chose seules dans un appartement, personne ne sait ce qui se passe exactement.»

Il argue aussi qu'en tant qu'employeur, il paie les impôts à la source, l'AVS et toutes les cotisations d'assurance, comme le fait tout autre employeur. Et ajoute: «Nos femmes n'emmènent que les clients qu'elles veulent dans leur chambre. Je constate régulièrement que Madame refuse parfois des clients, c'est son droit le plus strict». Il en sera de même samedi prochain.

«Même pendant le concours, les femmes ont le droit de dire à tout moment si elles ne veulent pas quelque chose, ou même d'arrêter si elles ne veulent plus participer» Le patron du «Sex-Park»

Politiciens impuissants

Toutes les huit femmes ont reçu une prime en plus de ce qu'elles gagnent habituellement ce jour-là, et la gagnante du concours recevra un prix en espèces en plus du titre de «Miss Fellation 2022».

Interrogé sur la demande du réseau Ella, le maire Markus Bircher explique que la commune ne peut et ne veut rien faire:

«Tant que de telles manifestations se déroulent dans l'espace privé, nous ne voyons ni les moyens ni les raisons de les interdire» Le maire d'Oberentfelden

Par ailleurs, la population ne semble pas être dérangée par le «Sex-Park» lui-même ou par ce concours: «Jusqu'à présent, aucune plainte n'est parvenue du village.» Seuls quelques e-mails du reste de la Suisse, un du Liechtenstein et celui, donc, du réseau Ella d'Allemagne.