H&M rappelle ce bijou dangereux pour la santé

Vous aimez les bijoux fantaisie? Vous devriez regarder de plus près ce qu'il y a dans votre boîte à bijoux. H&M rappelle un bracelet car il contient trop de plomb, un agent considéré comme cancérigène.

La chaîne de magasins H&M ne vend pas seulement des vêtements, mais aussi des accessoires et des bijoux. L'entreprise rappelle justement aujourd'hui l'un de ses bracelets. Le bijou en question, en perles brunes et grises, contient trop de plomb, la valeur limite a été dépassée.

«La teneur en plomb est trop élevée dans le bracelet et ne respecte pas le règlement REACH» H&M sur son site

Le plomb présente des risques pour la santé humaine et pour l'environnement et n'est donc autorisé dans les bijoux que jusqu'à une certaine quantité. La marque précise tout de même qu'«aucun signalement d'incident ou de blessure n'a été enregistré» à ce stade.

Où et quand a été vendu le bracelet ?

Le bracelet en perles a été vendu dans les rayons hommes des magasins H&M et également en ligne. Dans le détail, il s'agit du produit suivant:

Bracelet de perles avec fermoir, en vente du 28.12.2022 au 11.07.2023.

Quels sont les risques liés au plomb ?

Le ministère fédéral allemand de l'environnement, de la protection de la nature, de la sécurité nucléaire et de la protection des consommateurs met en garde contre le plomb:

«Le plomb endommage en premier lieu le système nerveux central et donc les fonctions cérébrales, mais il peut également influencer le système hormonal.»

Les enfants à naître, les nourrissons et les jeunes enfants sont particulièrement à risque. Le plomb est également considéré comme un agent cancérigène, car il modifie les informations génétiques et peut donc provoquer des maladies cancéreuses.

Dans les aliments, il représente «un risque plus élevé pour la santé publique». La présence de plomb dans les bijoux et autres objets non consommés, mais portés près du corps, est également problématique.

Que peuvent faire les clients concernés ?

Si vous avez acheté ce bracelet, il ne faut plus le porter. Il est possible de le retourner dans le magasin H&M le plus proche et demander un remboursement complet, une transaction possible sans reçu. Les clients peuvent également contacter la marque via son site internet.

