Moins de six mois après sa mise en rayons, Livetta a déjà disparu de chez Lidl. Image: dr

Lidl a été contraint de renoncer à sa copie de ce produit suisse culte

Le discounter allemand a lancé il y a quelques mois une nouvelle boisson sucrée en version rouge et bleue appelée Livetta. Elle a maintenant disparu des rayons, mais pas par manque de succès, comme l'affirme Lidl.

Benjamin Weinmann / ch media

La ressemblance était évidente: PET brun. Étiquette rouge et bleue. Une fois avec du sucre, une fois sans. En juillet dernier, le discounter allemand Lidl a lancé en Suisse la nouvelle boisson Livetta, dont le nom n'était pas sans rappeler la boisson culte locale Rivella. La plus grande différence: la variante de Lidl est végétalienne et n'est donc pas faite à base de sérum de lait comme Rivella.

Moins de six mois plus tard, Livetta a déjà disparu des rayons. Le porte-parole de Lidl, Mathias Kaufmann, confirme ces observations. Seuls quelques stocks résiduels se révèlent encore en vente.

La source minérale Zurzach a cessé son activité

La raison de cette rapide disparition ne serait toutefois pas la demande: «Notre producteur arrête sa production en Suisse.» Il s'agit de la source minérale Zurzach. Celle-ci a fermé ses portes fin décembre. C'est ce qu'avait décidé l'entreprise de boissons allemande Riha Wesergold à laquelle appartenait l'entreprise argovienne. 68 collaborateurs étaient concernés par cette décision. Les raisons invoquées pour cette fermeture étaient la hausse des prix de l'énergie, les coûts élevés du personnel et le tourisme d'achat.

Toutefois, Livetta ne semble pas avoir été un énorme succès non plus. En effet, le porte-parole du discounter allemand, Mathias Baumann, n'annonce pas de relance du produit avec un nouveau producteur, mais ne veut pas non plus exclure une telle éventualité.

Lors du lancement, une porte-parole de Rivella avait souligné la similitude avec le produit original. L'entreprise avait sans doute renoncé à une critique trop sévère, car Lidl fait partie des clients de l'entreprise traditionnelle.