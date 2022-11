Daniel Jositsch «pas encore sûr» de ce qu'il fera en cas d'élection sauvage

Daniel Jositsch a décidé d'aller à l'encontre des plans du PS, pour la succession de Sommaruga au Conseil fédéral. Image: sda

Le sénateur zurichois a déclaré être candidat à la succession de Simonetta Sommaruga, contre l'avis de la présidence du PS, qui veut un ticket exclusivement féminin.

Si le parti socialiste ne le place pas sur le ticket pour la succession de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, Daniel Jositsch l'acceptera. Le sénateur zurichois dit en revanche ne pas encore savoir comment il réagira en cas d'élection sauvage par le Parlement.

«Dans un tel cas, je me concerterais avec la direction du groupe parlementaire et du parti pour savoir comment me comporter»

S'il n'est finalement pas retenu sur le ticket par le groupe parlementaire socialiste, le membre du PS affirme qu'il l'acceptera. Il n'envisage pas non plus de quitter le parti:

«Je signe avec mon sang: je ne changerai jamais de parti en tant que titulaire d'une fonction» Daniel Jositsch

Daniel Jositsch est le premier candidat à sortir du bois officiellement. Jusqu'ici, les papables féminines ont indiqué réfléchir à une candidature.

La conseillère aux Etats Eva Herzog (BS), les députées Flavia Wasserfallen (BE) et Edith Graf-Litscher (TG), la ministre bernoise Evi Allemann et l'ex-ministre jurassienne et conseillère aux Etats Elisabeth Baume-Schneider, seule Romande encore citée dans les médias, devraient dévoiler leurs intentions sous peu. (ats/jch)