Simonetta Sommaruga est douée en beatbox, la preuve!

Son départ du Conseil fédéral, dont elle était membre depuis 2010, est consécutif à l'AVC de son mari. La Bernoise n'avait plus la force pour «un engagement total et de tout instant». Une retraite anticipée qui lui laissera peut-être le temps pour chatouiller le piano ou perfectionner son beatbox.

C'était un jeudi de décembre 2019, Simonetta Sommaruga se lançait dans un exercice de beatbox accompagnée de la rappeuse Stef La Cheffe. Diplômée du conservatoire de Lucerne et joueuse de piano, la politicienne a prouvé qu'elle pouvait aussi se débrouiller sans instrument.

Certains consommateurs se plaignent lorsqu'il est l'heure de passer à la caisse pour payer ses courses. Mais est-ce que tout a vraiment augmenté ces six derniers mois? Réponse.

Un outil, mis au point par RTSinfo, permet de savoir si vos courses coûtent plus cher, en comparant le panier d'achats moyen et l'augmentation du prix des produits, depuis le mois de mai. Par exemple, la courgette bio de la Coop semble avoir subi la plus forte augmentation: +3,05 francs depuis le mois de mai. Mais aussi: