Tuerie de Sion: le point sur l'enquête et la peine que le prévenu encourt

Les autorités du Valais indiquent que l'individu accusé d'avoir tué deux personnes à Sion «a reconnu des faits». Voici ce qu'il faut retenir.

Plus de «Suisse»

Le prévenu dans le cadre de l'affaire du double assassinat à Sion «a reconnu les faits et donné ses explications sur son action et ses motivations», indique jeudi le ministère public dans un communiqué. Des investigations détaillées sont en cours.

Un homme a tué deux personnes, une femme de 34 ans et un homme de 41 ans, et en a blessé une troisième avec une arme à feu lundi matin à Sion. Le tireur présumé, un Valaisan de 36 ans, a été arrêté après une chasse à l'homme dans tout le canton par une patrouille de la police intercommunale de Crans-Montana au-dessus de Saint-Léonard en milieu d'après-midi.

Un quadrillage de la police valaisanne avait permis d'interpeller le suspect lundi en milieu d'après-midi (archives). Keystone

Dans le véhicule du prévenu, qui s'est rendu sans heurt, «se trouvaient l’arme présumée des crimes, à savoir un fusil semi-automatique de marque Browning calibre 12/70, et de la munition», détaille le ministère public. Deux carabines, un téléphone portable, du matériel informatique, des objets et des documents ont été séquestrés en différents endroits. Des analyses scientifiques sont en cours, notamment balistiques et de traces.

Le prévenu a été soumis à différents examens avant d’être auditionné le soir même par la police cantonale et incarcéré. Il a été interrogé le lendemain par le ministère public qui a requis son placement en détention provisoire au Tribunal des mesures de contrainte. La même source confirme:

«Les auditions vont se poursuivre ces prochains jours»

Une peine de prison d'au moins dix ans

Avant de passer à l'acte, le prévenu a envoyé une vidéo tentant de justifier ce qu'il s'apprêtait à faire. «La vidéo figure au dossier. C’est un élément de preuve évidemment utile et important», précise à Keystone-ATS le premier procureur Olivier Elsig. Il s'agit encore de vérifier si elle est identique à celle(s) transmise(s) aux médias, ajoute-t-il.

On en parle ici 👇 Fusillade de Sion: les liens entre le tireur et les victimes se précisent

En conférence de presse lundi, le magistrat avait indiqué que l'instruction avait été ouverte par le ministère public du Valais central pour assassinat:

«On a suffisamment d'éléments à ce stade pour considérer que ce sont des actes qui ont été prémédités, préparés»

Si la qualification juridique est maintenue, l'homme encourt une peine privative de liberté d'au moins dix ans.

Décédées sur le coup

Selon l'autopsie réalisée, les deux victimes mortellement touchées sont vraisemblablement décédées sur le coup. La Valaisanne de 49 ans qui a été gravement blessée a été hospitalisée. Son pronostic vital n'est pas engagé, avait indiqué lundi Olivier Elsig.

Le prévenu bénéficie de la présomption d’innocence, rappelle le ministère public qui ne fera pas d’autre commentaire à ce stade. (jah/ats)