La police valaisanne a mis en place un important dispositif suite à la double fusillade de Sion. Keystone

Fusillade de Sion: les liens entre le tireur et les victimes se précisent

L'homme suspecté d'avoir tué deux personnes à Sion, lundi matin, était impliqué dans deux procédures pénales l'opposant à ses victimes, indique la police. Avant de passer à l'acte, le prévenu a réalisé une vidéo où il donne sa version des faits.

Plus de «Suisse»

Lundi matin, aux alentours de 7 heures, Sébastien R. abat une femme de 34 ans dans le quartier des Potences, à Sion. Quelques minutes plus tard, le Valaisan de 36 ans se rend dans une entreprise de peinture et de gypserie située dans la zone industrielle des Ronquoz, où il tue un homme et blesse grièvement une femme. Il sera arrêté en milieu d'après-midi dans la région de Saint-Léonard.

Très tôt, la police affirme que le tireur présumé connaissait probablement ses victimes. Une information qui sera confirmée par la suite: Sébastien R. était en litige avec les deux personnes tuées, apprenait-on lors de la conférence de presse organisée dans la foulée du drame.

Trois jours plus tard, la police a diffusé de nouveaux détails sur les démêlés du prévenu avec la justice. On apprend que ce dernier est impliqué dans deux procédures pénales distinctes, l'opposant aux deux victimes depuis plusieurs années.

Première procédure

En 2018, Sébastien R. a porté plainte pour voies de fait et injure contre l'ami de la première victime, la femme de 34 ans. Celle-ci est à son tour visée par une plainte déposée par le tireur présumé, cette fois pour atteinte à l’honneur, menaces, contraintes et dénonciation calomnieuse. En 2021, la justice décide de ne pas entrer en matière.

Le tireur présumé a fait également l'objet d'une plainte, pour contrainte, déposée par la victime. En 2022, elle décide de la retirer. L'année suivante, la plainte de Sébastien R. visant la victime est classée.

Deuxième procédure

La deuxième procédure a été initiée par la deuxième victime, l'homme de 41 ans. Elle a donné lieu à un jugement de condamnation du Tribunal d’Hérens et Conthey pour injure, enregistrement non autorisé de conversation et menaces, en septembre dernier.

La peine prononcée était de 55 jours-amendes à 70 francs le jour avec sursis pendant 2 ans. Sébastien R. a recouru contre ce jugement, l’affaire étant désormais pendante auprès du Tribunal cantonal.

Confession en vidéo

La police n'est pas la seule à être revenue sur les liens unissant (ou opposant) le suspect à ses victimes. Sébastien R. a pris lui-même la parole, dans une longue vidéo qu'il a envoyée au Nouvelliste avant de passer à l'acte. Le document, livré par la poste, est parvenu à la rédaction du quotidien valaisan mercredi matin.

Pendant plus d'une heure, le tireur présumé tente de «justifier l’injustifiable», comme l'écrit le Nouvelliste, en citant à plusieurs reprises les noms de ses victimes, celui de la première en particulier.

Les lieux de la fusillade de Sion

«Il y a une personne qui dit des conneries sur moi depuis des années. Aujourd’hui, même ma famille dit des choses. Ça a duré vingt ans avant que cela m’énerve à ce point. C’est terminé. On est le 11 décembre 2023», affirme-t-il dans l'enregistrement. Comme le note le quotidien valaisan, la préméditation fait de moins en moins de doute:

«Ça fait déjà deux ans et demi que j’ai prévu un truc et je ne vais pas revenir en arrière» Sébastien R.

Le Nouvelliste ajoute que, si le volet pénal entre le prévenu et sa première victime s’arrête avec le classement, des mesures d’éloignement avaient été décidées en début d'année à la demande de la jeune femme.

Il possédait deux armes

La police donne également quelques détails supplémentaires concernant les armes du suspect. Lors de la conférence de lundi après-midi, on apprenait que ce dernier en possédait deux, ce qui a suscité beaucoup d'interrogations.

Le permis d’acquisition d’armes a été délivré en 2017 et s’est fait «dans le respect des conditions fixées par la Loi fédérale sur les armes», détaille le communiqué.

«L’intéressé n’avait notamment aucune condamnation figurant au casier judiciaire hormis une peine pécuniaire de 2 jours-amendes à 40 francs avec sursis durant 2 ans»

La police rappelle finalement que le Ministère public a ouvert une instruction pour assassinat subsidiairement meurtre contre Sébastien R.