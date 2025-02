Vidéo: watson

Ces Suisses ont battu un record

Un mini-téléski a été inauguré ce samedi dans la ville de Saint-Gall. Une piste de 20 mètres qui aura ouvert ses portes malgré l'absence d'autorisation et de neige.

C’est une station de ski pour le moins insolite. D’abord parce qu’elle est située en plein cœur de la ville de St-Gall, mais aussi parce qu’elle détient un record surprenant: celui du plus petit téléski du monde. Derrière cette piste de 20 mètres et ce projet décalé, on retrouve un collectif d’artistes. Leur idée? Transformer un immeuble promis à la démolition en station de ski éphémère afin de sensibiliser à l’impact du changement climatique sur les domaines skiables, voués à disparaître progressivement.

Samedi après-midi, le mini-téléski, installé au cœur d’un quartier résidentiel, est entré en service pour la première fois, malgré quelques obstacles, notamment un manque de 45 000 CHF, finalement comblé grâce à des dons et des sponsors.

Cette remontée mécanique est fonctionnelle, mais pas exploitable pour autant, puisque la ville n'a pas accordé d'autorisation pour ce téléski. La raison? Le trajet de l'archet est trop court et les skieurs n'auraient pas assez de temps et d'espace pour quitter le dispositif sans s'écraser directement dans la maison, comme le relate le journal local St. Galler Tagblatt.

A cela s’ajoute un autre échec: le manque de neige. Pour cette descente inaugurale, un camion a été affrété pour transporter de la neige depuis la patinoire voisine de Lerchenfeld jusqu’à la station. Pour palier à cette pénurie, les fondateurs ne manquent pas d'idées puisqu'ils prévoient d'apporter de la neige fraîche directement depuis le glacier d'Aletsch, en hélicoptère.