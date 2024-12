Le ski pour toute la famille - un plaisir de plus en plus coûteux. Image: KEYSTONE

Cette station de ski romande est la moins chère de Suisse

Avec plus de 250 domaines skiables, la Suisse offre une diversité impressionnante, allant des grandes stations renommées aux petits domaines plus modestes. Une variété qui se retrouve aussi dans les prix puisque la carte journalière la moins chère coûte 3 francs, tandis que la plus onéreuse dépasse 30 fois ce montant.

La saison de ski 2024/25 est lancée dans plusieurs stations suisses, tandis que la plupart ouvriront leurs portes d’ici Noël. Outre la richesse des installations et des pistes, les tarifs des forfaits sont un critère clé, influencés par la tarification dynamique, adoptée par 39 stations cette saison. Ce système, qui ajuste les prix selon la demande, est particulièrement répandu dans les grands domaines skiables, provoquant des variations significatives, notamment durant les week-ends et jours fériés.

Pour analyser les coûts, nous avons retenu trois dates: le samedi 21 décembre 2024 (avant Noël), le 26 décembre (Saint-Etienne) et le 1ᵉʳ janvier 2025 (Nouvel An). Ces périodes, très prisées des skieurs, permettent de comparer les variations tarifaires entre stations.

Bon à savoir: Selon l'association Remontées Mécaniques Suisses, une journée dans un grand domaine skiable coûte au prestataire environ 250 000 francs (préparation, enneigement, sécurité, marketing, etc.). De leur côté, les domaines skiables de taille moyenne coûtent près de 67 000 francs en une journée. Ce sont donc les montants que les domaines skiables doivent au minimum générer par jour.

L'aperçu

Les cartes journalières pour adultes et enfants varient considérablement. Certaines stations offrent des prix pour les adolescents ou jeunes adultes jusqu’à 25 ans. Les enfants bénéficient généralement de réductions (souvent jusqu’à 12 ou 15 ans). Cependant, des exceptions existent, comme à Vals, où les moins de 16 ans skient gratuitement.

Les petites stations à faible altitude, disposant de peu de remontées mécaniques, restent beaucoup plus abordables. Mais ces domaines, souvent affectés par le changement climatique, sont exploités seulement quelques jours par an et risquent la fermeture. Une telle évolution pourrait priver les enfants d’un accès facilité au ski, impactant aussi les grandes stations à long terme.

Les grandes stations de ski

Nous nous concentrons ici sur les 78 domaines skiables qui, selon l'application spécialisée Bergfex, offrent à leurs visiteurs plus de 30 kilomètres de pistes. Dans ces domaines, le prix médian est d'environ 61 francs pour une carte journalière.

Données et sources Les prix des domaines skiables proviennent directement des sites web des fournisseurs. Certains domaines skiables ont des prix dynamiques, c'est pourquoi le jour de ski a été fixé au 21 décembre (réservation le 2 décembre). Les informations sur les coûts moyens et l'évolution des prix proviennent de l'association Remontées Mécaniques Suisses.



Les kilomètres de pistes proviennent de Bergfex, où toutes les stations de ski suisses sont répertoriées. Ces chiffres sont parfois à prendre avec une certaine prudence, mais ils offrent certainement un bon point de repère.



Domaines skiables les plus chers

En ce qui concerne les forfaits journaliers les plus chers – pour le 21 décembre 2024 – , Zermatt arrive en tête avec un forfait à 99 francs. A Andermatt également, le forfait journalier coûte près de 90 francs. Cependant, les habitués peuvent réduire leurs coûts grâce à des abonnements demi-tarif.

Dans 15 autres grandes stations, une journée de ski coûte au moins 72 francs. Près de la moitié des 17 stations les plus chères appliquent une tarification dynamique.

Domaines skiables les moins chers

Parmi les domaines proposant plus de 30 km de pistes, les prix les plus attractifs sont à la Vallée de Joux, aux Bugnenets-Savagnières et à Bellwald (VS). A Bellwald, les tarifs augmentent après Noël, passant de 33 francs le 21 décembre à 43,50 francs le jour de l'An.

Le prix le plus bas en Suisse est à La Brévine, avec un forfait à 3 francs. Cependant, cette station offre un équipement minimal: un seul téléski et moins d’un kilomètre de piste.

Evolution des prix des remontées mécaniques

Depuis la saison 2007/08, les prix moyens des cartes journalières ont augmenté de 20 francs pour atteindre environ 72,80 francs. Cette tendance devrait se poursuivre, avec une hausse estimée entre 1 et 1,5% par an jusqu’en 2027.

Selon Remontées Mécaniques Suisses, près de la moitié des stations augmentent leurs tarifs chaque année. Le modèle de tarification dynamique contribue à cette tendance, bien qu’il offre aussi une certaine flexibilité. Néanmoins, en pratique, ces ajustements poussent généralement les prix à la hausse.

