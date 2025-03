La femme de 76 ans skiait avec une collègue âgée de 72 ans sur une piste noire menant à Davos Wolfgang. Image: Police des Grisons

Une skieuse de 76 ans meurt après une chute en Suisse

Une femme a succombé à ses blessures après un accident sur une piste noire à Davos (GR).

Une skieuse de 76 ans s'est grièvement blessée dimanche matin sur une piste à Davos (GR). Elle a succombé à ses blessures lundi soir à l'hôpital cantonal des Grisons à Coire.

La femme de 76 ans skiait avec une collègue âgée de 72 ans sur une piste noire menant à Davos Wolfgang, a indiqué mardi la police cantonale des Grisons. Elle a fait une chute dans une pente très raide et a entraîné avec elle sa collègue qui la précédait.

La femme de 72 ans a percuté un arbre et s'est immobilisée. La femme de 76 ans a encore glissé une soixantaine de mètres et s'est grièvement blessée. L'aînée, dont le pronostic vital était engagé, a été hélitreuillée et transportée à l'hôpital où elle est décédée lundi soir. (jzs/ats)