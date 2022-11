Les 3e et 4e étages du restaurant Botta ont subi des dommages irréparables. Un nouveau restaurant verra le jour fin 2023. Image: sda

Après l'incendie, Glacier 3000 lance sa saison sans son restaurant

Près de deux mois après l'incendie qui a ravagé le restaurant Botta, Glacier 3000 lance sa saison hivernale.

Sept semaines après l'incendie qui avait ravagé les deux derniers étages de la station supérieure du téléphérique de Glacier 3000, le domaine de haute montagne situé aux Diablerets (VD) a rouvert samedi ses installations. L'offre de la restauration a dû être adaptée.

Un nouveau restaurant pour l'hiver 2023-24

«Les travaux de déblaiement et de sécurisation du site se déroulent selon les attentes», indique Bernhard Tschannen, patron de Glacier 3000. Si le téléphérique était resté intact et 100% opérationnel, le restaurant dessiné par l'architecte tessinois Mario Botta au 4e étage ainsi que le self-service du 3e étage avaient subi des dommages irréparables.

1 / 12 L'incendie de la station supérieure de Glacier 3000 source: police cantonale vaudoise

«Le toit du restaurant, les parois du 4e étage et son plancher ont été démontés. La structure restante a été renforcée pour résister aux conditions hivernales les plus extrêmes», explique Bernhard Tschannen. Et d'ajouter:

«Les travaux de démontage du 3e étage et la reconstruction reprendront au printemps. Mario Botta est impliqué dans la conception du nouveau restaurant qui reprendra ses volumes initiaux. Le nouveau restaurant devrait voir le jour dès l'hiver 2023-24.»

En attendant, l'offre de restauration va rester limitée. Un coin café avec gâteaux et sandwichs a été aménagé et la terrasse du Scex Rouge accueille une buvette proposant une petite restauration chaude, selon le CEO de Glacier 3000. Ouvert tous les jours, le restaurant du Col du Pillon, au pied des remontées mécaniques, devient le restaurant principal du domaine, précise-t-on.

Une nouvelle piste pour fin décembre 2022

Les travaux de la nouvelle piste qui relie la station intermédiaire de Cabane au Col du Pillon n'ont pas été impactés par l'incendie. Ils touchent même à leur terme, annonce Bernhard Tschannen.

Ses 265 mètres de long à travers la falaise permettront de rejoindre le secteur de Pierres-Pointes, inexploité depuis 1999. Cette nouvelle piste de 1000 mètres de dénivelé, accompagnée d'un itinéraire sécurisé, balisé, non damé, sera inaugurée dès que les conditions d'enneigement le permettront, soit sans doute vers la fin décembre 2022. (sas/ats)