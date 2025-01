Voici où louer vos skis le moins cher près de chez vous

Données et sources

Les exploitants partent du principe que Snou recense 90% des magasins de sport offrant la possibilité de louer des skis. Toutefois, les données ne peuvent être bonnes que dans la mesure où les magasins les saisissent et sont trouvés par Google.



Les données ont été collectées à l'aide d'une exploration de données de Google Maps, ce qui a permis d'identifier environ 2500 magasins de sport. Environ 750 d'entre eux proposent la location de skis, un peu plus de 400 indiquent également les prix. Le prix affiché est toujours le moins cher selon le site web pour les locations à la journée ou jusqu'à sept jours. Pour l'instant, les prix de location pour la saison ne sont pas indiqués.



Cette liste n'est pas exhaustive. Trouver tous les magasins serait une utopie. L'objectif de la plateforme est de refléter une collection aussi complète que possible du paysage tarifaire actuel.