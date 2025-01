Excellent début de saison pour les remontées mécaniques

Le début de saison a été excellent pour les remontées mécaniques helvétiques. La neige tombée avant les fêtes a dopé les réservations.

Plus de «Suisse»

La branche des remontées mécaniques suisses a très bien débuté l’hiver 2024/25. Par rapport à la même période de l'année précédente, le nombre d'hôtes a augmenté de 18%.

Par rapport à la moyenne quinquennale, ce sont même 31% d’hôtes supplémentaires, indique vendredi l’association faîtière Remontées Mécaniques Suisses (RMS), qui a évalué les chiffres de plus de 120 membres de toute la Suisse.

A la mi-novembre, la neige est tombée en grande quantité jusqu’à basse altitude, ce qui a entraîné une forte poussée des réservations. Peu avant Noël, la neige est aussi tombée en abondance jusque dans les villes du Plateau, ce qui a encore déclenché des réservations de dernière minute.

Le temps exceptionnel en montagne après Noël et les excellentes conditions d’enneigement et de pistes ont également attiré des touristes journaliers dans les stations de ski. Toutes les régions en ont bénéficié.

Positif pour les petites stations

Les régions de basse altitude ont profité de ce début d'hiver de manière supérieure à la moyenne grâce aux excellentes conditions d'enneigement, note RMS. Cela est particulièrement visible en Suisse centrale et orientale.

RMS se dit «ravie» de constater que les petites stations de ski ont été très fréquentées. «Il est important que les familles et les enfants en particulier puissent être enthousiasmés par les sports de neige grâce aux petits domaines skiables situés à proximité des grandes agglomérations», estime le directeur de la faîtière Berno Stoffel.

Alpes romandes très fréquentées

Dans le détail, les grandes régions du Valais et des Grisons enregistrent respectivement 11% et 8% d’hôtes en plus par rapport à l’année précédente, suivies du Tessin (+7%). La palme revient aux Alpes vaudoises et fribourgeoises (+41%), suivies de la Suisse orientale (+38%), de la Suisse centrale (+32%) et de l'Oberland bernois (+22%).

Les sports de neige et les vacances d’hiver sont toujours d’actualité auprès de la population suisse et des visiteurs internationaux, se réjouit RMS. La branche se dit toutefois consciente que les conditions peuvent à nouveau changer. «Ce n'est qu'après Pâques que nous tirerons le bilan», souligne Berno Stoffel. (ats/svp)