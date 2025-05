Ce modèle de robot concierge sera utilisé à l'avenir dans 200 succursales Denner. Attention cependant à vos pieds, car ils n'hésiteront à priori pas à rouler dessus. Image: dr, montage watson

200 robots vont débarquer chez Denner (attention à vos pieds)

Denner, le discounter de Migros, veut miser sur des auxiliaires robotisés pour l'entretien de ses magasins. Et il n'est pas le seul à se lancer.

Benjamin Weinmann / ch media

Ceux qui ont vu Wall-E des studios Pixar s'en souviendront peut-être lors de leurs prochaines courses chez Denner. En effet, la chaîne de discounters de Migros va recourir à des robots nettoyeurs dans ses succursales.

Il y a un an, Denner a lancé un projet pilote dans quatre points de vente sélectionnés. Et la démarche a manifestement convaincu: le détaillant a annoncé que les machines de l'entreprise chinoise Pudu Robotics débarqueront dès septembre dans ses 200 plus grandes succursales, là où la surface le permet.

Quelles répercussions sur les emplois?

Comme toujours avec l'automatisation, la question de l'impact sur les employés en chair et en os se pose. Denner souligne que les robots ne remplaceront pas les collaborateurs de vente. L'entreprise assure que ceux-ci auront ainsi davantage de temps à consacrer à la clientèle ainsi qu'à l'assortiment et à son contrôle. En d'autres termes, les robots devraient faciliter les processus de travail.

Selon Denner, les robots seraient bien visibles et ne présenteraient aucun risque de collision pour les collaborateurs et la clientèle. Mais un essai en situation réelle dans une succursale test du canton de Zurich a quand même montré l'an dernier que, si l'appareil s'approche trop près, il peut rouler sur les pieds des humains.

Denner espère par ailleurs engranger des recettes supplémentaires. Car le robot a un écran à l'avant, sur lequel on peut diffuser de la publicité.

Une acquisition estimée à plusieurs millions

Le commerçant ne révèle pas le prix de ces assistants automatisés. Sur internet, on trouve cependant des modèles à environ 23 000 francs pièce. Sans rabais de quantité, l'acquisition représenterait donc un investissement de 4,6 millions de francs.

En 2017 déjà, les CFF ont osé mener leurs premiers essais avec ces «agents» d'entretien. Leur utilisation a toutefois été interrompue début 2024 et les chemins de fer fédéraux ont ensuite renoncé à en acheter davantage. Fin 2023, «Charlie» et «Zulu» intégraient l'aéroport de Zurich. Leur mission, selon l'aéroport: laver de grandes surfaces et soutenir ainsi l'équipe de nettoyage des bâtiments, qui compte 300 personnes.

Les robots «Charlie» et «Zulu» de l'aéroport de Zurich. Image: Aéroport de Zurich, dr

(Adaptation française: Valentine Zenker)