Voici dans quels supermarchés les Suisses volent le plus

Jusqu'à un quart des adultes a déjà volé dans un supermarché en Suisse, révèle une récente enquête. D'importantes différences existent en fonction de l'enseigne, de l'âge et de la région linguistique.

C'est une tentation que l'on a tous eue, au moins une fois: glisser discrètement une marchandise dans notre sac à dos ou dans la poche de notre veste, «oublier» de scanner un article à la caisse automatique... La plupart des gens ne passent pas à l'acte, mais les vols dans les magasins sont une réalité en Suisse.

C'est ce qui ressort d'une enquête du comparateur en ligne Moneyland, selon lequel 20% des adultes ont déjà volé dans un magasin. La situation change toutefois sensiblement en fonction de l'enseigne: chez Coop et Migros, les plus touchées, ce taux atteint 25 et 24%, respectivement - soit une personne sondée sur quatre.

Denner affiche des valeurs légèrement plus faibles (20%), ainsi que les disconteurs allemands Lidl et Aldi.

Les données suggèrent qu'il s'agit souvent d'un comportement occasionnel. Le pourcentage de personnes ayant indiqué avoir volé deux fois est nettement plus bas - il se situe entre 5 et 6%. En revanche, ce taux est très similaire à celui des personnes qui ont volé plus de deux fois. En d'autres termes, jusqu'à 6% de la population adulte vole de manière plus ou moins répétée dans les magasins suisses.

Les Alémaniques volent davantage

Plus encore que la différence entre les enseignes, c'est l'écart géographique qui saute aux yeux. «Les personnes interrogées en Suisse alémanique sont plus enclines à voler que celles qui habitent en Suisse romande, selon leurs propres déclarations», indique Moneyland.

Les écarts sont considérables. Près de 30% des Alémaniques sondés affirment avoir volé au moins une fois à la Coop, contre 18% des Romands. Chez Lidl et la Poste, la différence est encore plus importante.

Autre facteur jouant un rôle: l'âge. Les jeunes étant plus enclins à voler que les personnes plus âgées. Moneyland commente:

«Dans toutes les situations, la tranche d'âge la plus jeune occupe une position peu glorieuse» Moneyland

Ainsi, pas moins de 43% des 18-25 ans ont déclaré avoir déjà subtilisé un article de la Coop au moins une fois, contre 28% chez les 26-49 ans et «seulement» 15% chez les 50-74.

«La jeune génération semble avoir un autre rapport au vol que les personnes plus âgées», avance Dan Urner, rédacteur chez Moneyland, pour expliquer les différences observées entre les catégories d'âge.

Une nette différence existe également au niveau des sexes. «D’après le sondage, les hommes volent plus souvent que les femmes – et cela dans toutes les situations à propos desquelles les personnes ont été interrogées», constate Dan Urner.

Ainsi, le taux de personnes ayant volé au moins une fois à la Coop se monte à 28% chez les hommes et 21% chez les femmes.

De manière globale, l'enquête de Moneyland montre que le type de vol le plus fréquent en Suisse est la resquille: 40% des personnes interrogées ont déjà utilisé les transports publics sans disposer de billet valable. Les vols sont également répandus sur le lieu de travail (29%) et à l'hôtel (24%).

