beau temps23°
DE | FR
burger
Suisse
Société

Violences sexuelles: Baume-Schneider veut améliorer la protection

Violences sexuelles: Baume-Schneider veut améliorer la protection

Bundesraetin Elisabeth Baume-Schneider spricht an einer Pressekonferenz zur Revision AHV 2030, am Mittwoch, 20. Mai 2026 in Bern. (KEYSTONE/Peter Schneider)
Elisabeth Baume-Schneider veut améliorer la protection des femmes contre les violences sexuelles.Keystone
La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a indiqué dans un entretien au SonntagsBlick souhaiter que les violences sexuelles commises à l'aide de substances chimiques soient poursuivies avec rigueur.
09.08.2026, 08:2009.08.2026, 08:20

La conseillère fédérale en charge de la santé Elisabeth Baume-Schneider a appelé dans un entretien publié dimanche par le SonntagsBlick à une meilleure protection contre les violences sexuelles commises à l'aide de substances chimiques:

«Nous devons améliorer la prévention et l'information»

Une prise de conscience nécessaire

Le grand public n'avait jusqu'à présent pas suffisamment conscience que des cas de soumission chimique pouvaient également se produire à domicile, remarque-t-elle, faisant allusion à l'affaire impliquant un ancien député en Argovie. D'autres cas vont probablement être révélés, ajoute-t-elle.

Si vous avez manqué le début 👇

Un ex-député UDC accusé de viols aggravés et tentatives de meurtre

Si la loi sur les stupéfiants interdit déjà d'administrer des substances chimiques à une personne dans le but de la rendre sans défense et docile, la cheffe du Département fédéral de l'intérieur (DFI) juge:

«Il y a certainement encore matière à amélioration. Il faut que les autorités pénales poursuivent ces actes avec rigueur»

Les victimes ne doivent pas hésiter à demander de l'aide et à se rendre immédiatement à l'hôpital, relève encore la ministre socialiste.

«Le problème, ce ne sont pas elles, mais l'auteur des faits»

Un problème structurel

Interrogée sur l'affaire impliquant un ancien élu UDC au Grand Conseil argovien, soupçonné d'avoir drogué et abusé sexuellement de plusieurs femmes et d'une mineure, Elisabeth Baume-Schneider estime:

«Les deux femmes qui ont décidé de parler publiquement ont fait preuve d'un grand courage»

La violence à l'égard des femmes est un problème structurel présent dans l'ensemble de la société, note la socialiste jurassienne.

«La soumission chimique et les viols peuvent se produire partout, même lorsque les auteurs sont des citoyens suisses»

La Confédération a annoncé en février une stratégie nationale contre les violences domestiques et les violences sexistes. Le Département fédéral de l'intérieur et le Département fédéral de justice et police souhaitent regrouper les mesures prises jusqu'à présent dans une stratégie commune. Cette dernière devrait être lancée l'année prochaine, précise Elisabeth Baume-Schneider. (btr/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
On sait enfin pourquoi les vaches suisses vont mal
On sait enfin pourquoi les vaches suisses vont mal
Neutralité: l&#039;ambassadeur suisse à l’Otan s&#039;oppose à l&#039;UDC
1
Neutralité: l'ambassadeur suisse à l’Otan s'oppose à l'UDC
de Antoine Menusier
Voici ce que la météo réserve aux Suisses en août
Voici ce que la météo réserve aux Suisses en août
de Alexandre Cudré
«Le Léman est devenu plus fragile»
«Le Léman est devenu plus fragile»
de Alberto Silini
Thèmes
Lorde au bord de l'Aar avant son concert au Gurten
1 / 8
Lorde au bord de l'Aar avant son concert au Gurten

Lorde incognito au bord de l’Aar.
source: instagram/lorde
partager sur Facebookpartager sur X
Gros éboulement sur le Cervin
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
«J'ai halluciné»: Un test ADN transforme la vie de deux trentenaires en enfer
Deux hommes nés le même jour dans le même hôpital du Dakota du Nord ont appris, grâce à des tests ADN, qu'ils avaient été échangés à la naissance il y a 38 ans. Les deux familles attaquent désormais l'établissement en justice pour négligence.
Tout a commencé avec un simple cadeau de Noël: un test ADN à domicile, comme il en existe tant aujourd'hui, que l'américain Kyle B. s'est empressé de faire dès qu'il l'a reçu.
L’article