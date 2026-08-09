Violences sexuelles: Baume-Schneider veut améliorer la protection

Elisabeth Baume-Schneider veut améliorer la protection des femmes contre les violences sexuelles. Keystone

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a indiqué dans un entretien au SonntagsBlick souhaiter que les violences sexuelles commises à l'aide de substances chimiques soient poursuivies avec rigueur.

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La conseillère fédérale en charge de la santé Elisabeth Baume-Schneider a appelé dans un entretien publié dimanche par le SonntagsBlick à une meilleure protection contre les violences sexuelles commises à l'aide de substances chimiques:

«Nous devons améliorer la prévention et l'information»

Une prise de conscience nécessaire

Le grand public n'avait jusqu'à présent pas suffisamment conscience que des cas de soumission chimique pouvaient également se produire à domicile, remarque-t-elle, faisant allusion à l'affaire impliquant un ancien député en Argovie. D'autres cas vont probablement être révélés, ajoute-t-elle.

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Si la loi sur les stupéfiants interdit déjà d'administrer des substances chimiques à une personne dans le but de la rendre sans défense et docile, la cheffe du Département fédéral de l'intérieur (DFI) juge:

«Il y a certainement encore matière à amélioration. Il faut que les autorités pénales poursuivent ces actes avec rigueur»

Les victimes ne doivent pas hésiter à demander de l'aide et à se rendre immédiatement à l'hôpital, relève encore la ministre socialiste.

«Le problème, ce ne sont pas elles, mais l'auteur des faits»

Un problème structurel

Interrogée sur l'affaire impliquant un ancien élu UDC au Grand Conseil argovien, soupçonné d'avoir drogué et abusé sexuellement de plusieurs femmes et d'une mineure, Elisabeth Baume-Schneider estime:

«Les deux femmes qui ont décidé de parler publiquement ont fait preuve d'un grand courage»

La violence à l'égard des femmes est un problème structurel présent dans l'ensemble de la société, note la socialiste jurassienne.

«La soumission chimique et les viols peuvent se produire partout, même lorsque les auteurs sont des citoyens suisses»

La Confédération a annoncé en février une stratégie nationale contre les violences domestiques et les violences sexistes. Le Département fédéral de l'intérieur et le Département fédéral de justice et police souhaitent regrouper les mesures prises jusqu'à présent dans une stratégie commune. Cette dernière devrait être lancée l'année prochaine, précise Elisabeth Baume-Schneider. (btr/ats)