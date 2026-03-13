Ces écoliers suisses ont regardé 2600 fois du porno en classe
Les tablettes et les ordinateurs portables font aujourd'hui partie du matériel scolaire au même titre que les crayons et les cahiers. Dans le canton de Bâle-Ville, les élèves de la 1re à la 4e année disposent d'appareils numériques en classe. Dès la 5e année, ils ont accès à des ordinateurs portables.
Mais ces outils ne sont pas toujours utilisés pour ce que l'on croit. Une évaluation du Département de l'instruction publique (DIP) réalisée entre 2023 et 2024 révèle que des sites pornographiques ont été consultés environ 2600 fois pendant les heures de cours via les tablettes et ordinateurs portables fournis aux élèves du primaire bâlois.
Le DIP a, assez logiquement, conclu que les mesures de protection techniques ne suffisaient pas à elles seules, mais qu'un accompagnement pédagogique plus important était nécessaire. Les élèves emportent les appareils électroniques à la maison pour faire leurs devoirs. La responsabilité incombe alors aux parents. Des enseignants à Bâle soulignent:
Une situation qui interpellent deux députées du Grand Conseil bâlois, Brigitte Gysin (PEV) et Sandra Bothe-Wenk (PVL). D'après les témoignages qu'elles ont récolté auprès de parents inquiets, certains enfants dormiraient moins à cause des tablettes, celles-ci n'étant pas utilisées uniquement pour les devoirs comme prévu.
Rappellant la consultation de site pornographique durant les heures de classes, elles soulignent:
Les deux députées précisent toutefois:
Sandra Bothe-Wenk évoque des parents qui, après de longues disputes autour de l'utilisation de l'appareil scolaire, l'ont caché et ne l'ont plus retrouvé le lundi matin. D'autres manqueraient des compétences techniques nécessaires pour bloquer le Wi-Fi en conséquence.
Les deux élues regrettent donc: