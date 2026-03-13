La question de comment aider au mieux les élèves à utiliser les appareils numériques scolaires se pose en Suisse. Image: Georgios Kefalas

Ces écoliers suisses ont regardé 2600 fois du porno en classe

Les tablettes et autres ordinateurs portables distribués dans les écoles du canton de Bâle-Ville ont été utilisés plus de 2500 fois en un an pour regarder du porno en classe. Deux politiciennes veulent agir.

Nora Hoffmann / ch media

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Les tablettes et les ordinateurs portables font aujourd'hui partie du matériel scolaire au même titre que les crayons et les cahiers. Dans le canton de Bâle-Ville, les élèves de la 1re à la 4e année disposent d'appareils numériques en classe. Dès la 5e année, ils ont accès à des ordinateurs portables.

Mais ces outils ne sont pas toujours utilisés pour ce que l'on croit. Une évaluation du Département de l'instruction publique (DIP) réalisée entre 2023 et 2024 révèle que des sites pornographiques ont été consultés environ 2600 fois pendant les heures de cours via les tablettes et ordinateurs portables fournis aux élèves du primaire bâlois.

Le DIP a, assez logiquement, conclu que les mesures de protection techniques ne suffisaient pas à elles seules, mais qu'un accompagnement pédagogique plus important était nécessaire. Les élèves emportent les appareils électroniques à la maison pour faire leurs devoirs. La responsabilité incombe alors aux parents. Des enseignants à Bâle soulignent:

«Les parents d'élèves ont souvent déjà mis en place des règles pour les appareils déjà existants ou configuré le Wi-Fi en conséquence, et voilà que s'ajoutent de nouveaux objets électroniques dont l’utilisation doit faire l’objet d’une discussion.»

Une situation qui interpellent deux députées du Grand Conseil bâlois, Brigitte Gysin (PEV) et Sandra Bothe-Wenk (PVL). D'après les témoignages qu'elles ont récolté auprès de parents inquiets, certains enfants dormiraient moins à cause des tablettes, celles-ci n'étant pas utilisées uniquement pour les devoirs comme prévu.

Rappellant la consultation de site pornographique durant les heures de classes, elles soulignent:

«Il est raisonnable de supposer que les appareils ne sont pas utilisés exclusivement à des fins scolaires en dehors de l'école. La question des conditions-cadres adaptées à l'âge se pose donc de manière fondamentale.»

Brigitte Gysin, députée Parti Evangélique Suisse (PEV) au Grand Conseil, est enseignante au lycée. Image: dr

Les deux députées précisent toutefois:

«Nous ne remettons en aucun cas en question la numérisation dans les écoles, mais souhaitons en évaluer les effets afin que les élèves soient soutenus au mieux dans leur apprentissage»

Sandra Bothe-Wenk évoque des parents qui, après de longues disputes autour de l'utilisation de l'appareil scolaire, l'ont caché et ne l'ont plus retrouvé le lundi matin. D'autres manqueraient des compétences techniques nécessaires pour bloquer le Wi-Fi en conséquence.

Les deux élues regrettent donc: