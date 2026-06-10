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Diplôme secondaire: voici les régions les plus scolaires de Suisse

Stressed student holding head while taking exam in high school classroom. Tired girl showing signs of difficulty during test at secondary school with copy space. Classmates working silently while writ ...
En moyenne, les jeunes sont moins nombreux à avoir terminé leurs études secondaires en ville qu'à la campagne.Image: iStockphoto

Voici les régions où les Suisses obtiennent le moins de diplômes

En Suisse, 91,7% des jeunes obtiennent un titre du degré secondaire II. Mais derrière cette moyenne nationale se cachent des écarts considérables selon les villes, les cantons et les quartiers.
10.06.2026, 05:3210.06.2026, 05:32

Selon une nouvelle publication de l'Office fédéral de la statistique (OFS), 91,7% des jeunes ayant eu 15 ans entre 2010 et 2014 ont décroché un titre du degré secondaire II (CFC, maturité ou diplôme équivalent) dans les dix années suivantes.

Cette publication, accompagnée de cartes détaillées, montre comment cet indicateur clé du système de formation suisse se distribue de manière très inégale selon les territoires.

Les villes en dessous de la moyenne nationale

Les grandes villes affichent des résultats systématiquement inférieurs à la moyenne nationale: 90% à Berne, 88% à Zurich et Lugano, 86% à Bâle, 84% à Lausanne, 82% à Genève.

Cette carte montre quels cantons paient pour les autres

L'OFS pointe une concentration plus élevée d'élèves allophones, de ménages à faibles revenus et de bénéficiaires de l'aide sociale pour expliquer ces écarts. Ces structures sociales complexes pèsent directement sur les parcours de formation.

Un clivage linguistique marqué

Pour le taux d'obtention de la maturité (gymnasiale, professionnelle ou spécialisée), un fossé sépare les régions. La Suisse latine dépasse fréquemment les 50%. Il est à noter que les villes sont cette fois bien au-delà de la moyenne nationale de 41,9%.

En Suisse alémanique, les valeurs sont généralement plus basses, mais les écarts internes sont spectaculaires: dans les cantons de Berne, Zurich, Lucerne ou Saint-Gall, certaines communes frisent 60% tandis que d'autres tombent sous les 20%.

En Romandie, les disparités sont à peine moins marquées, avec des écarts pouvant se situer, par exemple dans le canton de Vaud, entre 68% (Région Lutry) et 30% (Lausanne Montoie).

Des quartiers aux antipodes dans la même ville

A l'échelle des quartiers, les contrastes se creusent davantage. A Genève par exemple, un important écart de 16 points sépare les zones de Vernier Châtelaine-Village (76%) et de Veyrier (92%) pour le taux d'obtention d'un titre du secondaire II.

A Lausanne, l'écart entre Lausanne Sébeillon/Malley (78%) et Lausanne Beaulieu (92%) atteint quatorze points. A Bâle, le taux atteint les 92% dans le quartier de Bachletten, et de 80% dans celui de Matthäus.

(ysc)

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