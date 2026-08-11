beau temps26°
DE | FR
burger
Suisse
Conseil fédéral

Le Conseil fédéral contre l'initiative sur la neutralité

Das Bundeshaus mit der Aare hinter den Baeumen, fotografiert waehrend der Hitzewelle und der extremen Temperaturen um etwa 11:35 Uhr am Donnerstag, 30. Juli 2026, in Bern. Diese Waermebildkamera (Ther ...
Berne refuse une définition plus stricte de la neutralité.Image: KEYSTONE

Voici ce que pense le Conseil fédéral de l'initiative sur la neutralité

Le gouvernement entre en campagne ce mardi contre le projet déposé par Pro Suisse et des membres de l'UDC. Il estime que celui-ci nuit aux intérêts du pays.
11.08.2026, 09:4111.08.2026, 09:41

En matière de neutralité, la pratique actuelle a fait ses preuves, estime le Conseil fédéral. Une définition plus stricte réduirait la marge de manoeuvre de la Suisse. Le gouvernement rejette l'initiative sur la neutralité, soumise au vote le 27 septembre.

L'initiative populaire, déposée par Pro Suisse et des membres de l'UDC, veut qualifier la neutralité helvétique de «perpétuelle et armée». Elle exige aussi que la Suisse n'adhère à aucune alliance militaire ou de défense, ne participe pas aux guerres étrangères et ne prenne pas de sanctions économiques ou diplomatiques contre un Etat belligérant, sous réserve de ses obligations envers l'ONU.

La Suisse a besoin de coopérer

Opposé au texte, le gouvernement entre en campagne mardi. Une partie des exigences correspond déjà à la pratique actuelle, explique-t-il dans le fascicule d'informations en vue de la votation. Et là où elle va plus loin, dans les domaines de la sécurité et des sanctions, l'initiative nuit aux intérêts du pays.

Notre commentaire 👇

Commentaire
Ce grand malentendu risque de se retourner contre les Suisses

Berne utilise la neutralité de manière ciblée pour défendre ses intérêts, rappelle le Conseil fédéral. La pratique actuelle permet la marge de manœuvre nécessaire à cet effet.

De plus, en tant que petit Etat, la Suisse a besoin de coopérer avec ses partenaires en matière de défense. Elle a aussi beaucoup à gagner de l'ordre fixé par le droit international. Les sanctions sont un instrument important pour réagir aux violations de ce droit, juge le gouvernement. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
La «machine à cash» qui remplit les caisses suisses est menacée
La «machine à cash» qui remplit les caisses suisses est menacée
de Pascal Michel, Gregory Remez
Ces frais pousseraient les Suisses à délaisser la voiture
1
Ces frais pousseraient les Suisses à délaisser la voiture
Comment la marque On a fait plier Berne pour utiliser la croix Suisse
Comment la marque On a fait plier Berne pour utiliser la croix Suisse
de Henry Habegger
Un élu romand veut en finir avec cette tendance des CFF
Un élu romand veut en finir avec cette tendance des CFF
Thèmes
Des avions de chasse sur l'A1
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Cambriolage d'un musée suisse: un «manquement sécuritaire» envisagé
Le cambriolage du musée de l’horlogerie du Locle (NE), dimanche à l’aube, a causé plusieurs dizaines de milliers de francs de dommages avec le vol de plusieurs pendules. Un audit de sécurité sera mené.
Le cambriolage du musée de l'horlogerie du Locle (NE) au Château des Monts dimanche à l'aube a occasionné un préjudice de plusieurs dizaines de milliers de francs, en lien avec le vol de plusieurs pendules. Un audit sera mené au niveau sécuritaire.
L’article