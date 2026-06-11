Un véhicule de transports de troupes blindés est concerné (image d'illustration). Image: KEYSTONE

Un accident impliquant un véhicule militaire fait des blessés graves

Un accident impliquant un véhicule militaire blindé a fait plusieurs blessés jeudi matin dans le canton de Soleure. Les secours, dont deux hélicoptères, sont sur place.

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Plusieurs personnes ont été blessées, dont deux grièvement, dans un grave accident impliquant un véhicule militaire blindé à Hauenstein (SO) jeudi matin. Les secours sont sur place, tandis que deux hélicoptères ont été mobilisés.

Aucune information précise n’est actuellement disponible. L’accident a été signalé peu avant 11h00, indique un porte-parole de la police cantonale soleuroise. Ce dernier confirme une information révélée par la radio alémanique SRF.

En même temps qu'un important exercice

Selon 20 Minuten, qui cite le Département fédéral de la défense et des sports (DDPS), il s'agit d'un GMTF, soit un véhicule de transports de troupes blindé.

Le média rappelle que l'exercice «Conex 2» se déroule actuellement dans la région et que 2500 militaires y participent. On ignore cependant si l'accident est lié à cet exercice.

Développement suit.

(sda/ats)