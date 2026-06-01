Vaste exercice de l'armée suisse contre les menaces hybrides

L'opération Conex 26 mobilisera 3500 militaires suisses en juin. Image: montage watson / agences

L'armée suisse organise un exercice inédit depuis dix ans

L'opération «Conex 26» mobilisera 3500 militaires en juin pour tester la défense d'infrastructures critiques et la réaction aux crises.

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L'armée suisse mène courant juin un entraînement d'envergure à la protection des infrastructures critiques, dans un contexte de menace accrue. L'opération déployée dans le nord-ouest de la Suisse mobilise quelque 3500 soldats. Voici les principales questions et réponses concernant «Conex 26»:

En quoi consiste «Conex 26»?

L'exercice «Conex 26» est mené par la Division territoriale 2 (Div Ter 2) dans le cadre des cours de répétition ordinaires. Son objectif principal est de tester et de renforcer la capacité de défense de l’armée suisse. Il s’agit de mobiliser rapidement environ 3500 militaires et de tester la disponibilité opérationnelle mais aussi la capacité à faire équipe avec les autorités civiles dans des conditions proches de la réalité.

Quelle est la situation de départ?

Le dernier exercice «Conex» remonte à 2015. Depuis, la situation sécuritaire en Europe est devenue plus instable, a souligné lundi en conférence de presse à Aarau le responsable de l'opération, le divisionnaire Alexander Kohli, commandant de la Division territoriale 2. Les menaces sont hybrides et de plus en plus complexes, selon lui. Il convient de s’entraîner à réagir dans un scénario de menaces accrues.

QUAND ET OÙ SE DÉROULE «CONEX 26»?

Quand et où se déroule «Conex 26»?

L'exercice se déroule du 12 au 19 juin. En incluant le cours préparatoire pour les cadres qui démarre début juin, il dure environ quatre semaines. L'opération se déploie sur différents sites dans les cantons d'Argovie, de Bâle-Campagne, de Soleure et de Lucerne, où les troupes seront régulièrement visibles.

Quelles sont les priorités de «Conex 26»?

La mobilisation des troupes constitue un des points centraux de l'exercice. Il s'agit en priorité de rendre opérationnelles et d'équiper de plus grandes formations en un court laps de temps, dans une situation de menace accrue. Des mesures visant à renforcer la protection des troupes ont déjà été prises dans les installations de l’armée en amont de l'opération.

Quels sont les autres domaines d'entraînement?

Une fois la phase de mobilisation terminée, les formations s’entraîneront à la protection et à l'exploitation d’infrastructures critiques ainsi qu'au sauvetage dans les ports du Rhin (région de Muttenz, BL). La sécurité des axes routiers et de la mobilité sur le terrain au pied du Jura – le long de l’Aar entre Brugg (AG) et Wangen an der Aare (BE) – est aussi au programme ainsi que la surveillance et les opérations de sûreté sectorielle à la frontière.

Les autorités civiles sont-elles impliquées?

Un autre point central de «Conex 26» est la coordination avec les autorités et organisations civiles. L’exercice implique donc les services cantonaux et d'autres partenaires dans le but de tester et d’optimiser la collaboration dans la maîtrise des menaces hybrides. (sda/ats)