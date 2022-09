Comment gérez-vous l'enfer de l'assurance maladie? Dites-nous tout!

Les soins médicaux

Je ne peux pas me permettre d'aller chez le médecin. Prochaine étape, la tombe! Une fois que j'ai payé la franchise, c'est open bar: je vais me faire soigner pour tout et rien! J'essaie d'aller chez le médecin seulement quand c'est nécessaire Je mange 5 fruits et légumes par jour, donc je suis invincible Vive l'homéopathie et la médecine chinoise