Sondage

La pilule pour les mecs arrive, êtes-vous prêts? Dites-nous tout!

Une pilule contraceptive pour homme, efficace à 99% lors de tests sur des souris, pourrait bientôt devenir une réalité.

Mercredi, une équipe de scientifiques a annoncé avoir développé une pilule de contraception masculine efficace à 99% chez les souris, sans provoquer d'effets secondaires visibles. Ces résultats marquent une étape importante pour la contraception masculine.

La responsabilité contraceptive partagée est une conversation encore très marginale au sein du couple. Et pour cause, les hommes ne disposent que de deux moyens de contraception connus: le préservatif et la vasectomie.

Lorsque la relation s'installe dans le temps, c'est aux femmes de prendre le relais en termes de contraception. Mais, à en croire certains experts, cela pourrait bientôt changer. Et vous, seriez-vous prêt à partager la responsabilité contraceptive au sein de votre couple?👇

Est-ce que c’est normal de partager la responsabilité contraceptive? Oui, aboslument. Non, pas du tout

Pourquoi? Parce que cela fait trop longtemps que cela repose sur les femmes. Parce que le choix d'une méthode de contraception devrait se décider à deux. Parce que c'est surtout aux femmes de faire attention à ne pas tomber enceintes. Parce que pour l'instant, les hommes n'ont pas vraiment beaucoup de choix.

Sondage pour les Femmes

Qu'est ce que vous pensez de la pilule pour homme? Je n'y crois pas, ça fait tellement longtemps qu'on en parle. Je trouve que c'est génial, enfin on pourra partager cette responsabilité. C'est nul, ça va créer encore plus de problèmes.

Si les hommes disposaient d’une pilule contraceptive, est-ce que vous arrêteriez de vous protéger? Oui, je pourrais enfin arrêter de prendre la pilule. Peut-être, mais en tout cas pas tout de suite. Non, les conséquences seraient trop importantes pour moi.

Sondage pour les hommes

Si une contraception pour homme était disponible, est-ce que vous l’utiliseriez? Oui, pourquoi pas Peut-être, en fonction des effets secondaires Non merci

Quelle méthode utilisez-vous le plus souvent? Le preservatif Le slip chauffant J'ai fais une vasectomie Ma copine prend la pilule

Est-ce que vous vous considérez plutôt bien informés sur les méthodes de contraception masculines? Oui, je me tiens informé des nouvelles méthodes Je suis assez informé, j’ai entendu parler de vasectomie et de slip chauffant, sans vraiment y songer Le slip quoi? Je ne sais pas de quoi vous parlez