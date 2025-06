Les Suisses ont-ils changé leurs habitudes? Image: watson

Comment buvons-nous en Suisse?

Comment, où et pourquoi boit-on aujourd’hui en Suisse? Participez à notre sondage pour mieux comprendre les habitudes autour de l’alcool.

Les habitudes de consommation d’alcool évoluent en Suisse. Le vin, la bière ou les alcools forts ne tiennent plus tout à fait le même rôle dans les soirées, et cela se ressent jusque dans les bars et les clubs. Certains établissements, comme le légendaire Mascotte à Zurich, ont même fermé leurs portes, accusant le coup, disent-ils, d'une baisse de fréquentation.

Mais que se passe-t-il vraiment? La pandémie aurait-elle renforcé l’intérêt pour la santé ou une envie de sortir autrement? Les prix ont-ils grimpé au point de devenir prohibitifs? Les jeunes semblent avoir changé de rapport à la fête. Et on aimerait y voir plus clair.



👉 Participez à l’enquête en cliquant ici. Merci! 👈



En effet, les chiffres racontent une histoire plus nuancée: selon l’Office fédéral de la statistique, la consommation a diminué chez les moins de 15 ans, mais elle a fortement augmenté chez les 15–24 ans. En 2022, 22% des 15–19 ans déclaraient boire de façon excessive au moins une fois par mois. Chez les 20–24 ans, cette proportion monte à 30%. Dans ces tranches d’âge, les excès se concentrent surtout le week-end. Et vous, c'est comment?

Pour y voir plus clair, nous lançons un grand sondage sur les habitudes et les perceptions liées à l’alcool. Que vous ayez 18 ou 88 ans, que vous ne buviez pas ou au contraire que le bon vin soit votre passion, votre expérience compte. Comment buviez-vous à 20 ans? Et aujourd’hui? Que pensez-vous du comportement des plus jeunes et inversement? La fête se réinvente-t-elle sans alcool?



Ce questionnaire anonyme ne prend que quelques minutes à remplir. Il nous aidera à comprendre les évolutions générationnelles et sociétales autour d’un sujet aussi ordinaire qu’essentiel.



