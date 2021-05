Suisse

Federer vend ses fringues pour la bonne cause



Les objets de Federer ça vous dit? Le sportif les met en vente!

Pour financer un projet éducatif en Afrique australe, Roger Federer va mettre aux enchères un éventail d'objets et d'habits, qu'il collectionne depuis plus de 20 ans. Son objectif? Récolter 1,27 million de francs.

Le tennisman préféré des Suisses s'apprête à disputer ce qui sera peut-être son dernier Roland Garros. Mais, cette fois, ce n'est pas de son jeu dont on parle. Mais plutôt de son équipement. Car Roger Federer a décidé de mettre aux enchères, certaines tenues et raquettes de ses 21 années de carrière. Tout ça, pour la bonne cause.

Une collection qui date

Bertold Mueller, directeur général de la société de ventes aux enchères Christie's, a déclaré:

«La collection Roger Federer est la plus importante collection de souvenirs sportifs jamais mise sur le marché par un seul propriétaire»

L'intégralité des bénéfices de la vente sera versée à la Fondation Roger Federer qui finance des projets éducatifs pour les enfants en Afrique australe et en Suisse.

«Roger Federer a commencé à collectionner ces objets dès 2000, avec l'aide et le soutien de ses parents et de sa femme, et cela fait maintenant plus de 20 ans qu'ils les collectionnent, les gardent en sécurité, les étiquettent, les cataloguent»

Objectif: 1,27 millions de francs

La mise aux enchères des shorts, polos, raquettes et autres chaussures du champion aux 20 titres en Grand Chelem doit se dérouler en deux temps. A savoir:

Une vente en direct le 23 juin à Londres

Une vente en ligne du 23 juin au 14 juillet

L'objectif est d'atteindre un total d'un million de livres, soit environ 1,27 million de francs.

Ce qu'on pourra acheter

Les fans et collectionneurs pourront notamment s'offrir:

Le gilet et la raquette utilisés par Roger lors de sa victoire en 2012 à Wimbledon. Le mise à prix est fixée entre 51'000 et 76'000 francs .

et . La tenue complète qu'il portait lors de son unique sacre en finale de Roland Garros en 2009, avec traces de terre battue en prime. Il faudra compter entre 63'000 et 89'000 francs. (ats/hkr)

