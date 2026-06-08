Les prochaines semaines s'annoncent intenses pour la RTS. Image: Keystone / Imago, montage watson

Voici ce que la RTS vous réserve pendant la Coupe du monde

La RTS diffusera les 104 matches de la Coupe du monde 2026. De son côté, watson couvrira aussi les histoires croustillantes du tournoi.

Plus de «Suisse»

La RTS se prépare à diffuser l'intégralité des 104 matches de la Coupe du monde 2026 en direct, du 11 juin au 19 juillet, sur RTS 2 et Play RTS. Pour la première fois, 48 équipes vont s'affronter dans un tournoi coorganisé par trois pays (Etats-Unis, Canada, Mexique), avec des coups d'envoi échelonnés entre 18h et 6h du matin, heure suisse.

Les matches de l'équipe de Suisse (les 13, 18 et 24 juin à 21h) seront commentés depuis le continent américain par David Lemos et Léonard Thurre, qui couvriront également les huitièmes, les demi-finales et la finale, annonce la RTS. Les autres rencontres seront assurées par une équipe de commentateurs basés sur place ou à Genève.

Une émission conçue pour l'événement

Chaque soir de match, une émission quotidienne intitulée «Coupe du monde FIFA 2026: 24 heures en Amérique» fera le bilan de la journée. Elle réunira notamment plusieurs consultants et sera le plus souvent diffusée à 20h10 sur la RTS 2.

La radio n'est pas en reste, précise la RTS: les matches de la Nati et la finale seront commentés en direct sur RTS Première, où les journalistes Bernardin Allemann et Joël Robert, présents sur place, alimenteront également les rendez-vous d'information.



Vous ne voulez pas regarder la TV au milieu de la nuit?

Pas de panique, watson ne sera pas en reste. On prévoit de couvrir en long, en large et en travers non seulement les matchs, mais aussi les histoires croustillantes qui ne manqueront pas d'émailler la compétition.



(ysc/jah)