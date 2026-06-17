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Cette pub Migros pour le Mondial fait hurler les Romands

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Cette pub Migros pour le Mondial fait hurler les Romands

Le clip d'une caissière du géant orange au fort accent français irrite nombre d'internautes romands sur les réseaux sociaux.
17.06.2026, 16:5617.06.2026, 17:10

Traduction ratée ou rage bait assumé? Une publicité de Migros à l'occasion de la Coupe du monde de football fait vivement réagir sur la Toile.

On y voit une caissière annoncer à un client le montant de l'addition façon chant de supporter. «Treeeeize, soixante-dix!», chantonne-t-elle en tapant des mains. «Caaaarte Cumulus!»

Migros, Coop, Aldi: Qui peut battre les chips paprika de Zweifel?

«Mais ÇA JOUUUUE L’CHALET OU BIEEEEN?!», s'est très rapidement emporté en commentaire le très suivi compte Instagram @cajoueoubien.ch. Comme l'a repéré Blick, l'utilisation d'une formulation française par une institution helvétique comme Migros passe très mal pour nombre d'internautes.

«En Suisse on dit pas "soixante-dix". C'est honteux», fustige l'un d'eux. «Manifestement aucun Romand dans l'équipe marketing – pour un groupe actif au niveau national cela fait sacrément tâche!», déplore un autre. «Voilà pourquoi Coop c’est mieux», estime encore une utilisatrice.

Florilège de réactions:

«Non mais adieu!!! Ça joue?»
«Bah oui tous les Romands ont été remplacés par les Français donc il faut s'adapter à la nouvelle Suisse»
«En tant que Vaudois c'est carrément insupportable!!!!»
«SEPTANTE DE DIEUX !!!!»

Toutefois, certains semblent relativement sûrs qu'il s'agit là d'une astucieuse manipulation de Migros pour générer de l'engagement. «C’est agaçant mais ça marche vu qu’on en parle! Bravo au marketing», relève une internaute.

Reste que les publicités mal traduites ne sont pas rares en Suisse romande. Une campagne publicitaire des CFF avait notamment fait grandement parler en début d'année. (jzs)

On en parlait juste là 👇

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