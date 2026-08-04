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Voici les meilleures glaces de Suisse en 2026

Jeanne-Vera Bourguignon fuellt ein Glacebecher von Nanimale Gelati in einem &amp;quot;Pop-Up-Projekt&amp;quot; in der Plaza Bar, aufgenommen am Mittwoch, 6. Juli 2022 in Zuerich. (KEYSTONE/Ennio Leanz ...
Les glaces sont des incontournables lorsqu'il fait chaud.Image: KEYSTONE

Voici les meilleures glaces de Suisse

watson est parti à la recherche des meilleures glaces du pays. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en matière de gelateria, la Suisse romande est gâtée.
04.08.2026, 05:3004.08.2026, 05:30
Jelle Schutter
Jelle Schutter

La Suisse est un peuple d'amateurs de glace. Selon l'association professionnelle Glacesuisse, la population a consommé l'an dernier environ 4,9 à 5,3 litres de glace par habitant. C'est surtout lors des chaudes journées de juillet que nous craquons.

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La consommation de glace peut alors tripler par rapport à une journée pluvieuse de mai. Rien d'étonnant, dès lors, à ce que des gelaterias et des glaciers se soient forgé une réputation qui dépasse largement leur quartier d'origine.

Pour notre classement des meilleures glaciers de Suisse, nous avons passé au crible 280 établissements dans tout le pays. Le niveau général est impressionnant. La plupart des établissements obtiennent une note supérieure à 4,5 étoiles. Seuls quelques rares établissements se démarquent négativement.

C'est justement ce qui rend la sélection du top 10 si exigeante. Seuls ceux qui ont obtenu les meilleures évaluations à la fois pour le goût et le service sont parvenus à se hisser tout en haut du classement.

Inti Gelato, Kägiswil (OW)

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Image: Google Maps / Inti Gelato & Caffè

Note: 4,936
Nombre d'avis: 188

Entre le lac des Quatre-Cantons et le lac de Sarnen se trouve la gelateria Inti Gelato. Selon les avis, le choix n'est pas particulièrement exotique, mais la qualité, elle, est bien au rendez-vous.

Gelateria Fabbrica del Dolce, Neuchâtel

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Image: Google Maps / Gelateria Fabbrica del Dolce

Note: 4,937
Nombre d'avis: 366

Cette adresse est idéale si l'on souhaite s'accorder une pause à Neuchâtel. La gelateria propose un grand choix de parfums exotiques dont, par exemple, une glace à la lavande.

Gelateria Chiami, Viève (VS)

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Image: Google Maps / Gelateria Chiami

Note: 4,938
Nombre d'avis: 65

Sur la Bahnhofstrasse de Viège, cette petite gelateria passe facilement inaperçue. Plusieurs avis vantent pourtant la composition de ses glaces: «Pas trop sucrées, mais juste comme il faut.»

ArtyGlaces, Genève

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Image: Google Maps / artyGlaces

Note: 4,942
Nombre d'avis: 139

Dans ce glacier genevois, on trouve des parfums exotiques comme fleur d'oranger, genmaicha, Earl Grey ou encore crème de gruyère, qui rencontre un succès particulier auprès de la clientèle.

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Me Gusta Gelateria, Bienne (BE)

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Image: Google Maps / Gelateria Me Gusta

Note: 4,944
Nombre d'avis: 36

On trouve aussi de délicieuses glaces artisanales à Bienne. Dans leurs avis, les visiteurs restent simples : «Bonnes glaces, portions généreuses et service aimable».

Kreafine, Bischofszell (TG)

Note: 4,946
Nombre d'avis: 56

Pour la cinquième place, direction la nature, dans une ferme. Près de Bischofszell, en Thurgovie, se trouve ce stand de glaces pas comme les autres. On y propose en effet du Real Fruit Ice Cream, une tendance venue de Nouvelle-Zélande où fruits et glace ne sont mixés qu'au moment de la commande, pour une fraîcheur garantie.

Dal Mattino, Lucerne

Note: 4,955
Nombre d'avis: 44

En plein cœur de Lucerne, à quelques mètres seulement du pont de la Chapelle, se trouve le stand de glaces Dal Mattino. Les visiteurs vantent une glace particulièrement onctueuse.

Gabriella Gelato, Oberwil (BL)

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Image: Webseite Gabriella Gelato

Note: 4,957
Nombre d'avis: 442

Dans le canton de Bâle-Campagne se trouve cette gelateria à l'authenticité toute italienne. La glace peut se déguster à l'intérieur ou dans le jardin. Les clients y vantent le goût. Pour ne citer qu'un avis:

«Même un trajet de 500 kilomètres vaut la peine pour savourer ces spécialités glacées exceptionnelles»

Glaces & Sorbets Bougainvillier, Morges (VD)

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Image: Glaces & Sorbets BOUGAINVILLIER / Instagram

Note: 4,963
Nombre d'avis: 81

Cette petite perle se trouve dans la zone piétonne de Morges. On peut y apprécier un service très agréable. Le propriétaire prend plaisir à présenter tous les parfums. On sent que tout a été préparé avec beaucoup de soin.

Gelateria Pandito, Bâle

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Image: Gelateria Pandito / Instagram

Note: 4,985
Nombre d'avis: 67

Avec des glaces artisanales aux parfums changeants et un service très aimable, le Pandito s'impose à la première place. Avec 66 avis à 5 étoiles et un seul avis à 4 étoiles, la gelateria Pandito joue dans une catégorie à part.

Elle figure même deux fois dans le top 20, puisqu'on peut aussi la retrouver, les jours de beau temps, sur les bords du Rhin sous la forme d'un stand de glaces mobile.

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