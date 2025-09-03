Europa-Park accueille plus de 6 millions de visiteurs par an. Image: Imago

Les voisins d'Europa-Park dénoncent «une tendance inquiétante»

A Rust (DE), des habitants se sont regroupés dans une initiative citoyenne afin de protester contre les conséquence de la ruée vers le fameux parc d'attractions.

Bojan Stula / ch media

«A Rust, une tendance inquiétante apparaît. Des terrains où l’on voyait autrefois une maison individuelle avec jardin accueillent désormais de grands immeubles collectifs ou des résidences de vacances.» C’est par ces mots que la nouvelle initiative «Un village plutôt qu’un complexe touristique» dénonce l’essor des constructions dans la commune d’Europa-Park.

Plutôt que de loger dans les hôtels plus chers du parc, de nombreux visiteurs ont cherché ces dernières années des alternatives abordables pour prolonger leur séjour. Auberges, chambres privées et campings se sont ainsi multipliés à Rust et dans les environs.

«Nous ne nous opposons pas à Europa-Park», assurent d'emblée les instigateurs sur la page d’accueil de leur site. Ouvert en 1975, le parc d’attractions a apporté à la région d'importantes recettes fiscales et de la prospérité, grâce à ses 7 millions de visiteurs annuels. Il est aussi l’un des principaux employeurs du Bade-Wurtemberg. Mais l'association s'inquiète:

«Nous nous opposons à la transformation croissante de logements en résidences de vacances, à l’artificialisation excessive des sols et à des projets d’urbanisme qui menacent l’aspect du village et la qualité de vie.

Notre objectif est de sauvegarder la vie sociale, des logements abordables, les liens de voisinage et la nature.»

La recherche du profit autour d'Europa-Park

Mettre en location des résidences de vacances ou transformer des logements existants est tout simplement plus rentable que les baux de longue durée, déplore l’initiative.

«Les résidences de vacances remplacent de plus en plus les locations classiques»

Les fêtes nocturnes de groupes de touristes troublent aussi la tranquillité des rues autrefois paisibles et rendent le quotidien «pénible pour beaucoup».

Pour peser dans la vie locale et «imposer des limites claires» à la frénésie immobilière, l’initiative diffuse une brochure de sept pages pour recruter de nouveaux membres.

L’action a rencontré un vif intérêt, notamment sur les réseaux sociaux, rapportait la Südwestfunk en début de semaine. Les habitants de Rust sont invités à exiger plus de transparence lors de nouveaux projets. «Participez aux procédures de planification. Faites entendre votre voix lors d’assemblées publiques, dans les commissions ou par des actions visibles.»

Mardi, Europa-Park n’avait pas encore réagi à la création de cette initiative citoyenne.

Traduit de l'allemand par Joel Espi