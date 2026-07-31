Séverine, motocycliste à la Police municipale de Lausanne, a rencontré son héroïne, Demi Vollering, à un feu rouge. image: police municipale de lausanne

Cette policière a eu la surprise de sa vie à Lausanne

Alors que la capitale vaudoise est déjà habillée aux couleurs du Tour de France Femmes, dont le Grand Départ suisse sera donné samedi, une motocycliste de la Police municipale est tombée sur Demi Vollering à un feu rouge. Séverine, fan de la star néerlandaise «depuis longtemps», nous raconte cette «belle rencontre».

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Figurez-vous qu’il arrive parfois que des policiers interpellent quelqu’un pour leur unique plaisir personnel. C’est ce qu’a eu la chance de vivre Séverine, une motocycliste de la Police municipale de Lausanne, jeudi en fin de matinée. Arrêtée à un feu rouge au carrefour de l’avenue de Georgette et celle du Théâtre, l’agente s’est autorisée à quitter quelques minutes son rôle de policière pour celui de... groupie.

Alors qu’elle patiente tranquillement au guidon de sa moto, l’une de ses plus grandes héroïnes va soudain venir se positionner juste à côté d’elle, en vélo: Demi Vollering, qui n’est autre que la favorite du Tour de France Femmes qui démarre ce samedi.

La Néerlandaise de l’équipe FDJ United-Suez, qui vit en Suisse près du lac des Quatre-Cantons, était en train de s’entraîner dans la capitale vaudoise et Séverine a immédiatement compris à qui elle avait affaire: «Oui, en tant que fan de cyclisme et de Demi Vollering, je l’ai tout de suite reconnue. C’était une belle surprise. A voir sa réaction, pour elle aussi, ce fut une belle surprise de rencontrer une motocycliste de la police!», nous raconte l’agente.

«Je regarde régulièrement le Tour de France et j’aime le personnage accessible que Demi représente. Je n’avais jamais eu la chance de la rencontrer auparavant!» Séverine, motocycliste de la Police municipale de Lausanne

Que ce sont-elles raconté au feu rouge? «Des choses simples avant de faire rapidement une photo. Tout s’est déroulé spontanément, avec légèreté.». Une photo que la Police de Lausanne a bien sûr partagée sur ses réseaux sociaux, histoire d’annoncer à sa façon le départ imminent du Tour de France Femmes.

Si Séverine ne risque pas d’oublier sa rencontre furtive, il faut dire aussi que Demi Vollering, qui a remporté le Tour de France Femmes en 2023, sillonne la Suisse sur son vélo depuis longtemps maintenant. Le Temps rappelle par ailleurs qu’en 2020, année de Covid, la Néerlandaise avait parcouru «710 kilomètres en dix jours», en bikepacking: «Des vélos et 20 kg de matériel de camping».

Grande fan de cyclisme, Séverine troque-t-elle parfois sa moto pour enfourcher un vélo dans son temps libre? «Non, je ne pratique pas le vélo», nous dit-elle, avant de préciser qu’elle sera de service ce samedi, lors de l’étape lausannoise:

«Je travaille ce samedi 1er août et je serai dans le dispositif de sécurité publique. Et qui sait, peut-être que nous allons nous recroiser avec Demi Vollering» Séverine

La Néerlandaise va-t-elle remporter la Grande Boucle féminine pour la deuxième fois de sa carrière? Réponse le 9 août prochain à Nice. D’ici là, il lui faudra déjà assurer la première étape qui se déroule «à domicile» et démarre donc ce samedi à Lausanne.