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La Suisse à la Coupe du monde 2026: équipe, résultats et matchs

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L'équipe de Suisse, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en 2025.Image: keystone

La Suisse à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe de Suisse lors de la Coupe du monde 2026.
11.06.2026, 09:5811.06.2026, 09:58

La Suisse évoluera dans le groupe B de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera la Bosnie-Herzégovine, le Canada et le Qatar. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

en un coup d'oeil
EquipeCalendrierClassement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle la Suisse participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens

  • Gregor Kobel; 28 ans; Borussia Dortmund
  • Yvon Mvogo; 32 ans; Lorient
  • Marvin Keller; 23 ans; Young Boys

Défenseurs

  • Miro Muheim; 28 ans; Hamburger SV
  • Silvan Widmer; 33 ans; Mainz 05
  • Nico Elvedi; 29 ans; Borussia Mönchengladbach
  • Manuel Akanji; 30 ans; Inter Milan
  • Ricardo Rodriguez; 33 ans; Real Betis
  • Eray Cömert; 28 ans; Valencia
  • Aurèle Amenda; 22 ans; Eintracht Frankfurt
  • Luca Jaquez; 23 ans; VfB Stuttgart

Milieux de terrain

  • Denis Zakaria; 29 ans; Monaco
  • Remo Freuler; 34 ans; Bologna
  • Johan Manzambi; 20 ans; SC Freiburg
  • Granit Xhaka (C); 33 ans; Sunderland
  • Ardon Jashari; 23 ans; Milan
  • Djibril Sow; 29 ans; Sevilla
  • Michel Aebischer; 29 ans; Pisa
  • Fabian Rieder; 24 ans; FC Augsburg

Attaquants

  • Breel Embolo; 29 ans; Rennes
  • Dan Ndoye; 25 ans; Nottingham Forest
  • Christian Fassnacht; 32 ans; Young Boys
  • Rubén Vargas; 27 ans; Sevilla
  • Noah Okafor; 26 ans; Leeds United
  • Zeki Amdouni; 25 ans; Burnley
  • Cedric Itten; 29 ans; Fortuna Düsseldorf

Calendrier

Voici quand jouera la Suisse durant la Coupe du monde:

Classement

La Suisse affrontera le Qatar, la Bosnie-Herzégovine et le Canada lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement:

(leo/adapt. btr)

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