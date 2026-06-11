La Suisse à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe de Suisse lors de la Coupe du monde 2026.
La Suisse évoluera dans le groupe B de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera la Bosnie-Herzégovine, le Canada et le Qatar. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
en un coup d'oeil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle la Suisse participera à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- Gregor Kobel; 28 ans; Borussia Dortmund
- Yvon Mvogo; 32 ans; Lorient
- Marvin Keller; 23 ans; Young Boys
Défenseurs
- Miro Muheim; 28 ans; Hamburger SV
- Silvan Widmer; 33 ans; Mainz 05
- Nico Elvedi; 29 ans; Borussia Mönchengladbach
- Manuel Akanji; 30 ans; Inter Milan
- Ricardo Rodriguez; 33 ans; Real Betis
- Eray Cömert; 28 ans; Valencia
- Aurèle Amenda; 22 ans; Eintracht Frankfurt
- Luca Jaquez; 23 ans; VfB Stuttgart
Milieux de terrain
- Denis Zakaria; 29 ans; Monaco
- Remo Freuler; 34 ans; Bologna
- Johan Manzambi; 20 ans; SC Freiburg
- Granit Xhaka (C); 33 ans; Sunderland
- Ardon Jashari; 23 ans; Milan
- Djibril Sow; 29 ans; Sevilla
- Michel Aebischer; 29 ans; Pisa
- Fabian Rieder; 24 ans; FC Augsburg
Attaquants
- Breel Embolo; 29 ans; Rennes
- Dan Ndoye; 25 ans; Nottingham Forest
- Christian Fassnacht; 32 ans; Young Boys
- Rubén Vargas; 27 ans; Sevilla
- Noah Okafor; 26 ans; Leeds United
- Zeki Amdouni; 25 ans; Burnley
- Cedric Itten; 29 ans; Fortuna Düsseldorf
Calendrier
Voici quand jouera la Suisse durant la Coupe du monde:
Classement
La Suisse affrontera le Qatar, la Bosnie-Herzégovine et le Canada lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement:
(leo/adapt. btr)
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