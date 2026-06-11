L'équipe de Suisse, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en 2025. Image: keystone

La Suisse à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe de Suisse lors de la Coupe du monde 2026.

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La Suisse évoluera dans le groupe B de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera la Bosnie-Herzégovine, le Canada et le Qatar. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

en un coup d'oeil Equipe Calendrier Classement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle la Suisse participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens Gregor Kobel; 28 ans; Borussia Dortmund

Yvon Mvogo; 32 ans; Lorient

Marvin Keller; 23 ans; Young Boys Défenseurs Miro Muheim; 28 ans; Hamburger SV

Silvan Widmer; 33 ans; Mainz 05

Nico Elvedi; 29 ans; Borussia Mönchengladbach

Manuel Akanji; 30 ans; Inter Milan

Ricardo Rodriguez; 33 ans; Real Betis

Eray Cömert; 28 ans; Valencia

Aurèle Amenda; 22 ans; Eintracht Frankfurt

Luca Jaquez; 23 ans; VfB Stuttgart Milieux de terrain Denis Zakaria; 29 ans; Monaco

Remo Freuler; 34 ans; Bologna

Johan Manzambi; 20 ans; SC Freiburg

Granit Xhaka (C); 33 ans; Sunderland

Ardon Jashari; 23 ans; Milan

Djibril Sow; 29 ans; Sevilla

Michel Aebischer; 29 ans; Pisa

Fabian Rieder; 24 ans; FC Augsburg Attaquants Breel Embolo; 29 ans; Rennes

Dan Ndoye; 25 ans; Nottingham Forest

Christian Fassnacht; 32 ans; Young Boys

Rubén Vargas; 27 ans; Sevilla

Noah Okafor; 26 ans; Leeds United

Zeki Amdouni; 25 ans; Burnley

Cedric Itten; 29 ans; Fortuna Düsseldorf

Calendrier

Voici quand jouera la Suisse durant la Coupe du monde:

Classement

La Suisse affrontera le Qatar, la Bosnie-Herzégovine et le Canada lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement:

(leo/adapt. btr)