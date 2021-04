Suisse

Sport

Le football amateur réclame une reprise des matchs au Conseil fédéral



Image: Shutterstock

Le football amateur réclame une reprise des matchs au Conseil fédéral

Les amateurs de ballon rond gardent une chance de reprendre leur saison début juin, afin de terminer le premier tour. L'ASF demande au Conseil fédéral d'autoriser les footballeurs à reprendre les entraînements avec contacts, afin de préparer cette reprise.

«Nous voulons aller au bout de cette saison». Dominique Blanc, le président de l'Association suisse de football, s'est montré très clair au moment d'annoncer que les amateurs gardaient une chance de terminer leur championnat, au mois de juin prochain. Du moins le premier tour, ce qui permettrait de valider le classement.

L'objectif est donc de reprendre la saison au plus tard le 31 mai. Les contacts physiques, actuellement interdits, doivent être à nouveaux autorisés pour permettre le retour à la compétition.

L'ASF demande donc au Conseil fédéral d'autoriser les footballeurs à s'entraîner normalement le plus vite possible, afin de pouvoir se préparer à cette reprise. «Au football, avec l'arbitre, nous sommes 23 sur une surface de 7200 m2 ce qui représente plus de 300m2 par personne», a affirmé Dominique Blanc.



Si des assouplissements ne devaient pas être mis en place avant le 31 mai, une saison blanche serait déclarée, la deuxième consécutive.​

En ce qui concerne la Promotion League, au statut semi-professionnel, et qui a déjà repris la compétition, le classement sera dans tous les cas validé.