Tempête: retour des trains pour St-Imier, mais pas pour Le Locle

La tempête de lundi a largement impacté le trafic ferroviaire dans les alentours de La Chaux-de-Fonds. Si le service reprend gentiment, de nombreuses localités ne sont encore accessibles qu'avec des bus de remplacement.

Le trafic ferroviaire entre La Chaux-de-Fonds et St-Imier (BE) a repris samedi matin comme annoncé par les CFF. Il était interrompu depuis lundi et la violente tempête. La ligne vers Le Locle (NE) restera fermée en revanche plus longtemps que prévu, jusqu'au 14 août.