beau temps25°
DE | FR
burger
Suisse
Suisse romande

Un motard perd la vie au Grand-Saint-Bernard

Un motard perd la vie au Grand-Saint-Bernard

Un accident mortel s'est produit vendredi soir à Bourg-Saint-Pierre (VS). Un motocycliste a perdu la vie. Un autre est grièvement blessé.
09.08.2025, 10:42
Plus de «Suisse»

Deux motards descendaient du col du Grand-Saint-Bernard vers Bourg-Saint-Pierre vendredi soir. Peu avant d’arriver au tunnel du même nom, ils ont chuté sur la route, avant de terminer leur embardée dans la Dranse. Les motos se sont embrasées.

Malgré une tentative de réanimation, un des pilotes est décédé sur place. Son identification est en cours. Le deuxième impliqué, un Suisse de 51 ans, grièvement blessé, a été héliporté par Air-Glaciers à l’hôpital de Sion.

La route du col a été fermée à la circulation jusqu’à 23h20 pour les besoins de l’intervention puis des investigations. Le Ministère public du Bas-Valais a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident. (ats)

Plus d'articles sur le Valais

Christophe Darbellay sur le loup: «C’est la définition même du populisme»
de Sven Papaux
4
«Un gars nerveux et spécial»: sur les lieux du double assassinat de Sion
de Cynthia Ruefli
1
Un géant américain rachète Crans-Montana
Le Valais fait vaciller la stratégie énergétique suisse
de Benjamin Rosch
2
Thèmes
L'Italie procède à des pulvérisations massives contre les moustiques dangereux
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Passeport suisse 2025: trois pays ne sont plus accessibles sans visa
2
Digitec Galaxus a commis une grosse bourde
3
Ce canton n'a que 3 semaines de vacances scolaires en été
Le politicien coupable de harcèlement sexuel a été viré de son parti
Un Tessinois, qui a agressé sexuellement une femme à Malte, s'est présenté devant le tribunal comme un important homme politique suisse. Or, il n’occupe aucun poste en Suisse et vient de perdre sa carte de membre du Centre.
Dans le cadre d'une rapide procédure, un tribunal maltais a condamné un Suisse en début de semaine pour des faits de harcèlement sexuel. L’avocat de l’accusé a affirmé devant le tribunal qu’il s’agissait d’une «personne politiquement exposée», et a réussi à obtenir que l’identité de son client reste secrète, contrairement à la procédure habituelle à Malte.
L’article