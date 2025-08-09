Un motard perd la vie au Grand-Saint-Bernard

Un accident mortel s'est produit vendredi soir à Bourg-Saint-Pierre (VS). Un motocycliste a perdu la vie. Un autre est grièvement blessé.

Plus de «Suisse»

Deux motards descendaient du col du Grand-Saint-Bernard vers Bourg-Saint-Pierre vendredi soir. Peu avant d’arriver au tunnel du même nom, ils ont chuté sur la route, avant de terminer leur embardée dans la Dranse. Les motos se sont embrasées.

Malgré une tentative de réanimation, un des pilotes est décédé sur place. Son identification est en cours. Le deuxième impliqué, un Suisse de 51 ans, grièvement blessé, a été héliporté par Air-Glaciers à l’hôpital de Sion.

La route du col a été fermée à la circulation jusqu’à 23h20 pour les besoins de l’intervention puis des investigations. Le Ministère public du Bas-Valais a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident. (ats)