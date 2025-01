Les chiens ne sont plus aussi bienvenus que par le passé à Aubonne (ici en 2004). Image: PHOTOPRESS

IKEA prend une mesure forte contre les chiens: «Quelqu'un a été mordu»

Le magasin d'Aubonne ne permet plus aux clients de faire leurs courses avec leur chien en laisse. En cause: des pipis intempestifs et une morsure.

«Les chiens, même tenus en laisse, doivent rester dehors.» A l'entrée du site IKEA d'Aubonne, un grand panneau avertit désormais les clients que les règles ont changé. Alors qu'il était possible, par le passé, de faire ses courses avec son animal de compagnie tenu en laisse, le magasin vaudois a décidé de modifier son règlement intérieur.

«Si tu souhaites tout de même emmener ton chien avec toi, tu peux le faire seulement si tu le portes dans le sac que tu utilises habituellement avec lui, ou dans le chariot avec sa propre couverture», peut-on lire sur le panneau.

Le voici: Image: DR

Des niches ont été placées à l'extérieur du magasin pour permettre aux clients surpris de trouver une solution en urgence. Ceux qui souhaiteraient mettre leur chien dans le caddie peuvent aussi acheter une couverture, en vente à l'entrée du site vaudois.

Cette mesure ne concerne pas les toutous d'assistance avec certificat qui, eux, «sont autorisés dans le magasin», précise l'enseigne.

Dans tous les cas, il convient de bien se renseigner avant de faire ses courses dans une enseigne du géant suédois du meuble, car chaque magasin a son propre règlement intérieur, consultable en ligne. Les deux sites romands ne fonctionnent d'ailleurs pas de la même manière:

A Riddes (VS), les chiens en laisse et dans un petit sac sont les bienvenus, sauf au restaurant. Ils ne sont pas autorisés dans les caddies.

A Vernier (GE), les chiens dans un petit sac ou sur une couverture dans le caddie sont les bienvenus, mais ils doivent être en laisse. Il sont aussi les bienvenus au restaurant (sauf dans la file d'attente).

Ce qui est surprenant c'est que dans le magasin historique d'Aubonne, qui était à son inauguration en 1979 le premier implanté dans la zone francophone et le 22e dans le monde, les «poilus» y étaient les bienvenus, évidemment tenus en laisse.

En 2004, les Amis des chiens vaudois et leurs compagnons à quatre pattes avaient même visité l'enseigne pour fêter la nouvelle gamme de produits animaliers (gamelles, jouets, etc.) proposée par la chaîne.

Un Saint-Bernard avait fait ses courses. Image: PHOTOPRESS

Pourquoi un tel changement de règlement? Nous avons posé la question à une employée en nous présentant comme un simple client. Cette dernière nous a appris que la mesure remontait au mois de mai 2024. Voici son explications:

«Nous avions des problèmes avec les chiens qui faisaient pipi dans les rayons. C'est toujours pareil: quand il y en a un qui marque son territoire, tous les autres le font après lui.»

Elle a poursuivi:

«Quelqu'un a été mordu»

Selon notre interlocutrice, une collaboratrice vaudoise a été surprise par un petit chien qui l'a attaquée à la jambe. Elle n'a pas été sérieusement blessée, mais cet incident pourrait aussi expliquer pourquoi le site d'Aubonne a revu sa politique en matière d'accueil.

Contacté la semaine passée, le service de presse d'IKEA n'a pas répondu à notre demande de renseignements.