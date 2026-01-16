en partie ensoleillé-1°
Crans-Montana: Féraud quitte le comité des Mondiaux de ski

Le président de la commune de Crans-Montana, Nicolas Féraud, a reconnu que la commune avait négligé les contrôles annuels.
Nicolas Féraud veut se consacrer pleinement à la gestion de sa commune.Image: Keystone

Le président de Crans-Montana quitte l'organisation des Mondiaux de ski

Vice-président du comité d'organisation des Mondiaux de ski alpin 2027 à Crans-Montana, Nicolas Féraud a remis jeudi sa démission. Le conseiller communal Sébastien Rey le remplacera.
16.01.2026, 10:5816.01.2026, 11:06

Président de la commune de Crans-Montana, Nicolas Féraud a informé le Conseil communal qu'il désirait quitter sa fonction. Nicolas Féraud entend se consacrer totalement à la présidence de la commune et à la conduite de la gestion de crise induite par la tragédie du 1er janvier 2026.

«La gestion de la situation de crise, ainsi que la conduite des affaires courantes propres à la direction de la commune appellent toutes mes forces disponibles, explique-t-il dans un communiqué. C’est pourquoi j’ai décidé de démissionner du Comité d'organisation des championnats du monde de ski. Je remercie le Comité d’organisation pour son remarquable travail dans les conditions rendues particulièrement difficiles depuis le 1er janvier dernier. Ma priorité est de tout mettre en oeuvre pour que les familles des victimes obtiennent des réponses et que la Justice puisse déterminer les responsabilités de chacun.»
Nicolas Féraud

Le Conseil communal de Crans Montana a pris acte de la démission de Nicolas Féraud et a transmis la candidature du conseiller communal Sébastien Rey pour le remplacer en qualité de vice-président du comité.

(sda/ats)

